Confira onde e quando se vacinar nos municípios do Espírito Santo

Com a confirmação, nesta segunda-feira (12), do primeiro caso de sarampo no Espírito Santo em seis anos, as prefeituras estão reforçando as campanhas de vacinação . Confira como está a vacinação na sua cidade.

GRANDE VITÓRIA

VILA VELHA

No próximo sábado (17), moradores que tenham entre 1 e 49 anos poderão se proteger do sarampo em uma ação promovida pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai organizar a vacinação nos Shoppings Vila Velha e Boulevard e nas US Terra Vermelha e Santa Rita.

No Shopping Vila Velha, será em um espaço na frente do Restaurante Argento e, no Shopping Boulevard, a ação acontecerá no 1º piso. O morador precisa levar a caderneta de vacinação, entre 10h e 21h.

Já nas unidades de saúde de Terra Vermelha e Santa Rita, a ação de intensificação será de 8h às 17h.

VIANA

Moradores de Viana também podem aproveitar ações de intensificação de vacinação nas unidades de saúde da cidade, nos próximos sábados, dias 17 e 24.

Aqueles entre 1 e 49 anos de idade que tiverem interesse em participar precisam levar a caderneta de vacinação às unidades de saúde dos bairros Industrial, Marcilio de Noronha I e II, Primavera, Canaã, Universal, Ipanema, Bom Pastor e Viana Sede, neste sábado (17), das 8h às 16h.

No outro sábado (24), as unidades de saúde participantes da ação de vacinação serão nos bairros Araçatiba, Jucu, Areinha, Soteco, Nova Bethânia I e II, Nova Bethânia II, Vila Bethânia e Morada de Bethânia.

Entretanto, a vacina também está sendo disponibilizada de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, nas Unidade de Saúde e Central Vianense de Medicamentos e Vacina.

CARIACICA

Os dias de imunização são de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, nas seguintes unidades de saúde: Bela Aurora, Bela Vista, Operário, Cariacica Sede, Itaquari, Itapemirim, Novo Brasil, Nova Rosa da Penha II, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco, Jardim América, Porto de Santana, Jardim Botânico e Valparaíso. É necessário levar cartão do CPF ou cartão do SUS, além da caderneta de vacina.

SERRA

Uma campanha de vacinação começa também neste próximo sábado, dia 17. Unidades de saúde estarão aberas de 8h às 16h30.

VITÓRIA

Moradores podem se imunizar indo a qualquer uma das 28 unidades de saúde com sala de imunização ou agendando a vacinação online no site da Prefeitura.

A Universidade Federal do Espírito Santo está disponibilizando a vacina tríplice viral na Biblioteca Central, no Campus Goiabeiras, até sexta-feira (16). Todos os membros da comunidade acadêmica podem se vacinar apresentando cartão de vacina e documento com foto.

A vacinação acontece na Biblioteca Central, no Campus de Goiabeiras, em Vitória. No entanto, alunos do campus de Maruípe também podem ir ao local para receber a vacina.

Nos dias 14 e 15, a vacinação será de 9h às 17h e, no dia 16, de 9h às 12h.

Vacinação contra sarampo na Ufes nesta quarta-feira (14) - 14/08/2019 Crédito: Eduardo Dias

REGIÃO SUL

IRUPI

Atualmente existem quatro salas de vacina no município, atendendo às segundas, terças e quartas pela manhã e a tarde.

IBATIBA

Há uma sala de vacinação que funciona na Unidade de Saúde Adilao Almeida de Lima, no Bairro Novo Horizonte, e, neste período de grande repercussão sobre o sarampo, o município proporcionou alguns dias de horário estendido para atender fora do horário comercial. Inclusive, irá realizar um “Dia D” no próximo sábado (17).

O município, através da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo campanha de conscientização sobre a importância da imunização, através das redes sociais e rádio local.

PRESIDENTE KENNEDY

Há uma sala de vacina na Sede onde possuem todos os tipos de vacina disponibilizados pelo SUS. O horário de atendimento é de 8h às 15h30.

ALEGRE

São três salas de vacina: uma em Celina, uma em Rive, e o Centro de Imunização e Vigilância Epidemiológica na sede do município. A vacinação acontece duas vezes por semana.

Em Alegre, é realizada sempre às terças e quintas-feiras. Nas terças, o horário é especial, acontecendo sempre na parte da manhã e na parte da tarde estendendo o horário até as 19h45.

É importante frisar que o quantitativo de vacinas recebido para distribuição no município é baixo e por isso, foi necessário criar um cronograma de atendimento diferenciado. A prefeitura estuda uma ação diferenciada para vacinação de sarampo, porém aguarda retorno da Regional para saber qual quantitativo de vacinas será liberado para Alegre nesta ação.

ATÍLIO VIVÁQUA

Há dois postos de vacina que funcionam de 8h às 15:30h.

VARGEM ALTA

O município possui uma sala de vacina, com horário de 7 às 16 horas de segunda a sexta.

CASTELO

O município tem uma sala de vacina que atende de segunda a sexta-feira feira, no horário de 7h30 às 15h30. Possui ainda quatro pontos volantes de vacinação que funcionam nas equipes de saúde da família, uma vez por semana.

Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

NORTE

JOÃO NEIVA

Vacinação acontece na Sala de Vacina da Unidade de Saúde do Centro de João Neiva, de segunda à sexta-feira. O horário é de 8h às 16h30. A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar, no período de 26 de agosto a 6 de setembro, diversas ações que intensificará a análise dos cartões da população.

ARACRUZ

A vacina está liberada em todas as unidades de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Para evitar perdas da vacina e organizar melhor a distribuição, a coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) organizou uma escala especial, definindo os dias que a vacina estará disponível em cada região.

UNIDADES DA SEDE

Segunda-feira – UBS Vila Rica (8h às 18h)

Terça-Feira – UBS Bela Vista (8h às 18h)

Quarta-feira – UBS Morobá (8h às 18h)

Quinta-feira – UBS Guaxindiba e Caic (8h às 18h)

Sexta-feira – UBS Jequitibá (7h às 16h)

UNIDADES DO INTERIOR

Segunda-feira – UBS Barra do Sahy (8h às 18h)

Terça-Feira – UBS Santa Rosa (7h às 16h) e Santa Cruz (8h às 18h)

Quarta-feira – UBS Barra do Riacho e Coqueiral (8h às 18h)

Quinta-feira – UBS Guaraná e Vila do Riacho (8h às 18h)

Sexta-feira – UBS Mambrini e Jacupemba (7 às 19h)

Na semana que vem a secretaria vai realizar a vacinação em duas grandes empresas do município - Suzano e a Portocel -, tendo em vista que os profissionais da área portuária estão sempre em circulação nos estados com surto de sarampo.

LINHARES

A vacina de Sarampo (Tríplice Viral, que imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba) está disponível em todas as Unidades de Saúde, de acordo com o calendário da rotina de abertura da vacina, uma vez que a mesma é frasco multidose, sendo necessário um agendamento para evitar percas.

Qualquer pessoa pode receber a vacina, na Unidade de Saúde do bairro, desde que apresente o cartão de vacinação, que é analisado para a verificação da necessidade de imunização. Em caso de dúvida se já recebeu ou não a vacina tríplice viral, o morador pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa.

SÃO MATEUS

As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. A Prefeitura está programando a intensificação da rotina de vacinação contra o sarampo na Praça Mesquita Neto - para quem ainda não se vacinou –, no Centro da Cidade, em data ainda a ser definida.

MONTANHA

Prefeitura vai realizar ações nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), em horários estendidos, toda quinta-feira. Ações na praça pública em datas pontuais também serão realizadas.

ESF II – Vinhático

Horário de atendimento: 8h às 15h/ Telefone: (27) 99633-9992

ESF III – Prox. APAE

Horário de atendimento: 7h às 16h/ Telefone: (27) 99580-6830

Unidade Sanitária

Horário de atendimento: 7h às 15h / Telefone: (27) 99731-8231

ESF V – São Sebastião do Norte

Horário de atendimento: 8h às 12h/ Telefone: (27) 99842-2740

MUCURICI

É possível se vacinar nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF)do município. Horário é de 7h30 às 16h30. No mês de agosto, vacinação contra as doenças: Sarampo, Caxumba e Rubéola está sendo intensificada no município, com busca ativa de moradores não imunizados.

JAGUARÉ

A vacinação acontece em todas as unidades de saúde do município. No entanto, horários e dias da semana não foram informados pela prefeitura.

SOORETAMA

Todas as unidades de saúde estão oferecendo a vacina. Cada unidade tem seu dia específico para ofertar a vacina Tríplice Viral. As informações podem ser sanadas nas recepções das unidades de saúde.

Sarampo pode ser mais violento em crianças com menos de 1 ano Crédito: Reprodução | Shutterstock

NOROESTE

COLATINA

O estoque está normalizado. As pessoas que se enquadram no perfil podem procurar as salas de vacinação das unidades de saúde dos bairros, que funcionam sob cronograma especial. Outra opção é a Policlínica de Colatina, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

BAIXO GUANDU

O estoque do mês está normalizado para a vacinação de rotina. A vacinação pode ser feita na sala de Vacina da Sede, no Centro de Baixo Guandu, todas as terças-feiras, das 7h30 às 12h. Os postos de saúde do município também realizam a imunização em dias específicos, das 8h às 13h. Confira a lista:

Segundas-feiras: Sapucaia

Terças-feiras: Rosário I, Rosário II, São Vicente, Operário, São José e Mascarenhas

Quartas-feiras: Valparaíso

PANCAS

O município começou uma campanha de vacinação no início do mês, sem data prevista para acabar. O estoque está normalizado. A vacinação está sendo feita na sala central de vacinação da sede, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30. Os postos de Vila Verde e Lajinha também estão vacinando.

LARANJA DA TERRA

O estoque para a vacinação de rotina está normalizado. Quem precisar e quiser tomar a vacina pode comparecer a qualquer uma das seis unidades de saúde da cidade, das 7h às 16h.

NOVA VENÉCIA

O município está realizando a busca ativa dos cartões de vacina na casa das pessoas e orientando a população a atualizar a situação vacinal. Bem como está fazendo um trabalho junto aos motoristas do município, devido às viagens que fazem frequentemente, para que se imunizem.

O estoque continua em situação de normalidade. Quem quiser pode procurar a unidade central de saúde para se imunizar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Algumas unidades dos bairros também possuem sala de vacinação.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

A orientação é para que o morador apresente o cartão de vacina na Unidade de Saúde Alvino Campos (Pavilhão), no Centro, sempre nas segundas e quintas-feiras, das 8h às 15h30, e/ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Bambé, nas terças-feiras, no mesmo horário.

O enfermeiro responsável irá avaliar o cartão e apontar se as imunizações já administradas no usuário estão desatualizadas. Em caso de desatualização, será ministrada a dose da vacina Tríplice Viral, que além de combater o sarampo, também imuniza contra outras patologias.

BOA ESPERANÇA

o Município fará ações seletivas em quatro etapas. Nas duas primeiras, serão feitas buscas ativas nas residências para ver quem precisa tomar a vacina contra o sarampo; e nas duas últimas, acontecerão palestras de conscientização e vacinação em sábados específicos, de acordo com cada localidade.

As datas ainda serão definidas. Quem quiser se vacinar pode comparecer à Unidade de Saúde Sede, no Centro de Boa Esperança, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30, horários destinados preferencialmente para crianças e adultos.

SÃO ROQUE DO CANAÃ