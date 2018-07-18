Companhia aérea cancela voos na Itália e impede volta de capixaba

Grupo de passageiro em Milão, na Itália, que não conseguem embarcar nos voos da companhia Cabo Verde Airlines Crédito: Acervo Pessoal

O que era para ser uma viagem de estudos de 20 dias se transformou em uma grande dor de cabeça para a empresária capixaba Raquel Cristina Loyola, de 37 anos. Ela chegou na Itália no dia 28 de junho e deveria ter voltado nesta segunda-feira (16), mas soube por uma amiga que o voo de volta para o Brasil tinha sido cancelado. A empresa responsável é a Cabo Verde Airlines (TACV).

Raquel relata que, ao chegar no guichê da Cabo Verde Airlines, no Aeroporto de Milão, no momento de realizar o check-in para embarque, funcionários da empresa pegaram os nomes dos passageiros para os embarcar em um ônibus e levar para um hotel.

"Mandaram a gente para um hotel, onde passamos a noite. Ontem (terça-feira) nos mandaram para um hotel mais distante do aeroporto. Mas só soubemos disso pelo motorista do ônibus. Nenhum funcionário da Cabo Verde nos passa informações. A gente faz contato, manda mensagem, liga mas não temos uma resposta", relata a empresária.

Além de Raquel, outros 40 brasileiros estão na mesma situação. Passageiros de outras nacionalidades também enfrentam os cancelamentos. No hotel onde a capixaba está hospedada, na cidade de Varese - no Norte da Itália - há, pelo menos, 100 pessoas tentando viajar.

Sem conseguir contato com a Cabo Verde Airlines e sem conseguir comprar uma passagem de retorno, a capixaba não tem previsão de quando vai conseguir voltar por Brasil, enquanto isso, vai acumulando transtornos.

"Já fizemos contato com a embaixada e com a Anac e disseram não poder fazer nada. Eu não tenho como comprar outra passagem. Com isso, estou perdendo dias de trabalho. Eu preciso voltar. Todo o dia que estou aqui (na Itália) é um dia de trabalho que eu vou ter que pagar. Meu seguro viagem venceu e não temos nem uma previsão de quando vamos viajar", afirma.

Cabo Verde Airlines

A companhia aérea informou, nesta quarta-feira, ao site italiano "L'agenzia di viaggi", que os próximos voos poderão ser realizados devido à entrega de uma aeronave da Jordan Aviation B767-200, que reforçará a frota durante o verão (do hemisfério Norte).

A reportagem fez contato com a empresa nesta quarta-feira. No dia seguinte, a assessoria de comunicação retornou a demanda dizendo que "com a chegada de dois aviões, voltará à operacionalidade em breve retomando todas as rotas." A empresa também garantiu que "o plano de proteção aos passageiros afetados pelos cancelamentos continuará até total regularização dos voos". A Cabo Verde Airlines não informou, contudo, quando os voo serão regularizados.

Na página oficial da companhia no Facebook, a última postagem sobre o assunto é de 10 de julho. Na publicação, a empresa afirma, entre outros pontos, que "prevemos que esta situação fique resolvida nos próximos dias e restabelecer a operação em pleno".