Como é possível uma mulher não saber que está grávida?

Enjoo, náuseas, indisposição, sonolência e inchaço nas mamas: estes são sintomas comuns em uma gravidez. Mas há casos em que mulheres sequer sabem que estão grávidas, continuam menstruando e apresentam pouco crescimento na barriga. Nesta quinta-feira (28), por exemplo, uma jovem deu à luz uma menina no banheiro de casa, em Cachoeiro de Itapemirim, sem saber que seria mamãe.
Ser pega de surpresa, além de interferir na preparação de um enxoval, pode apresentar riscos à saúde do bebê. De acordo com a médica ginecologista e obstetra Emanuele de Angeli, a grande questão por trás de uma gravidez despercebida é a falta de acompanhamento médico.
"Quando a gestante não sabe da gravidez, não realiza o pré-natal, por meio do qual são feitos todos os exames, detecta-se possíveis doenças sexualmente transmissíveis, verifica vacinas, acompanha o crescimento da barriga e realiza-se o ultrassom. Sem o acompanhamento aumenta a chance de crescimento restrito da barriga, de um parto pré-maturo e até o índice de mortalidade", explicou a especialista.
MENSTRUAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ?
De acordo com a também obstetra Fabiana Patrão, existem casos específicos que merecem especial atenção e que podem induzir ao erro pela semelhança do sangramento à menstruação: "Pode acontecer sangramento em algumas situações, como no caso de descolamento da placenta, que faz sangrar de modo habitual, mas que melhora depois; pode ser o caso de lesão no colo uterino e pode também ser o caso de tumores ou de alguma doença de base que provoque distúrbio de coagulação. Cada caso é um caso e diante de qualquer irregularidade é importante procurar o ginecologista", comentou.
Outra hipótese que causa confusão segundo as médicas é o caso de mulheres que já têm alterações no ciclo menstrual. Como passam muito tempo sem sangrar, meses em alguns casos, acostumam-se à instabilidade. Quando engravidam, não desconfiam de gestação nem buscam assistência. Nestas situações costumam acontecer diagnósticos tardios de gravidez.
De acordo com Emanuele de Angeli é possível ainda haver sangramentos contínuos ou espaçados devido às alterações hormonais ocorridas durante uma gestação normal, o que dificulta a identificação chegando a mascarar a eventual gravidez. O que contribui para a certeza podem ser os enjoos e náuseas, já que em algumas situações a barriga aumenta de forma pouco perceptível, como nas vezes em que a gestante é obesa.