Como é possível uma mulher não saber que está grávida?

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Cachoeiro de Itapemirim, sem saber que seria mamãe. Enjoo, náuseas, indisposição, sonolência e inchaço nas mamas: estes são sintomas comuns em uma gravidez. Mas há casos em que mulheres sequer sabem que estão grávidas, continuam menstruando e apresentam pouco crescimento na barriga. Nesta quinta-feira (28), por exemplo, uma jovem deu à luz uma menina no banheiro de casa, em, sem saber que seria mamãe.

Ser pega de surpresa, além de interferir na preparação de um enxoval, pode apresentar riscos à saúde do bebê. De acordo com a médica ginecologista e obstetra Emanuele de Angeli, a grande questão por trás de uma gravidez despercebida é a falta de acompanhamento médico.

"Quando a gestante não sabe da gravidez, não realiza o pré-natal, por meio do qual são feitos todos os exames, detecta-se possíveis doenças sexualmente transmissíveis, verifica vacinas, acompanha o crescimento da barriga e realiza-se o ultrassom. Sem o acompanhamento aumenta a chance de crescimento restrito da barriga, de um parto pré-maturo e até o índice de mortalidade", explicou a especialista.

MENSTRUAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ?

Laura, bebê que nasceu 'de surpresa' em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

De acordo com a também obstetra Fabiana Patrão, existem casos específicos que merecem especial atenção e que podem induzir ao erro pela semelhança do sangramento à menstruação: "Pode acontecer sangramento em algumas situações, como no caso de descolamento da placenta, que faz sangrar de modo habitual, mas que melhora depois; pode ser o caso de lesão no colo uterino e pode também ser o caso de tumores ou de alguma doença de base que provoque distúrbio de coagulação. Cada caso é um caso e diante de qualquer irregularidade é importante procurar o ginecologista", comentou.

Outra hipótese que causa confusão segundo as médicas é o caso de mulheres que já têm alterações no ciclo menstrual. Como passam muito tempo sem sangrar, meses em alguns casos, acostumam-se à instabilidade. Quando engravidam, não desconfiam de gestação nem buscam assistência. Nestas situações costumam acontecer diagnósticos tardios de gravidez.