Com 40 anos de amizade, turma faz festa para ajudar colega em Vitória

Amizade, solidariedade e comemoração. Um grupo de amigos que cresceu junto na rua Francisco Eugênio Mussielo, conhecida como Rua Oito, em Jardim da Penha, em Vitória, vão comemorar 40 anos de amizade e decidiram aproveitar o momento para ajudar um dos integrantes do grupo que hoje está acamado. A amizade começou na década de 1980.

De acordo com a administradora, Wanessa Cruz, de 50 anos, cerca de 20 amigos que cresceram juntos decidiram relembrar os tempos de criança com encontros anuais. A comemoração já acontece há 13 anos. “Os encontros são feitos no terceiro sábado após o carnaval. Temos os amigos que ainda moram em Vitória, mas muitos precisam viajar vindos de Brasília, São Paulo para esse encontro”.

Encontro dos amigos na Rua Oito Crédito: Arquivo pessoal

Wanessa relata ainda que os encontros juntam de 120 a 200 pessoas. “Se tornou um evento. Antes eram só os amigos, depois vieram os companheiros, filhos, amigos dos amigos e se tornou uma grande festa”.

O ENCONTRO

O encontro da “Turma da rua oito” é feito no local onde o grupo se conheceu e cresceu, na rua Francisco Eugênio Mussielo, em Jardim da Penha, na Capital.

Foi durante um passeio entre parte dos amigos, que a ideia surgiu. “A gente se encontra pelo menos uma vez ao mês com aqueles que podem ir. Conversar, comer alguma coisa. Foi em uma dessas vezes que pensamos em juntar o grupo tudo. Fomos no facebook e começamos a procurar o restante da turma e fizemos o primeiro encontro anual, que hoje se tornou um grande evento no bairro”, contou Wanessa.

SOLIDARIEDADE

No início do ano passado, depois de duas paradas cardiorrespiratórias, Cláudio Ramos, de 46 anos, educador, ficou acamado. Ele, que cresceu com o grupo, recebe até hoje ajuda dos amigos. Pensando na situação dele, o grupo decidiu fazer um segundo encontro esse ano. A festa será beneficente.

“Nosso grupo sempre ajudou com fraudas porque sabemos que a despesa para família é alta. Mas agora sabemos que ele precisa de fonoaudióloga e uma cuidadora, o que aumenta ainda mais. Então nos reunimos para levantar o dinheiro para ajudar em quatro ou cinco meses”, contou Wanessa.

EVENTO SOLIDÁRIO

No próximo sábado (14), a “Turma da rua oito” vai se reunir no Clube dos Oficiais do Estado do Espírito Santo (Assomes), em Jardim da Penha, Vitória, com 208 pessoas para arrecadar o dinheiro para a ajudar no tratamento do Claudio.

O grupo precisa levantar R$ 15 mil, tendo em vista que a família tem uma despesa de R$ 3 mil por mês com o educador. “Nós já conseguimos R$ 10. 875, mas precisamos de um pouco mais e acredito que o evento vai ajudar”, contou a amiga.

Turma da Rua Oito Crédito: Arquivo pessoal

Para conseguir levantar o dinheiro, os amigos vão fazer bingos e sorteios com brindes arrecadados por comerciantes de Vitória que abraçaram a causa.

“O custo de uma feijoada é alto, então bares e restaurantes ajudaram com ingredientes e bebidas, outras lojas nos auxiliaram com dinheiro que usamos para comprar parte do material e brindes que serão prêmios dos bingos”, destacou Wanessa.

Ainda segundo a amiga de infância de Claudio, o encontro dos amigos do próximo ano também será voltado para o educador. "Já pensamos no encontro do ano que vem. Será em um cerimonial com direito a fantasia dos anos 80, nossa época", brincou.

AMIZADE

De acordo com o empresário de eventos, Vanderlei Oliveira, de 52 anos, que também faz parte do grupo, Claudio sempre foi um integrante presente e querido. “Cacau estava sempre presente no grupo de amigos, nos nossos encontros antes do trauma, sempre ligado nos esportes, natação, mergulho, corridas, é especialista em alguma lutas. Muito tranquilo, sempre calmo e divertido. Um formador de opinião”, destacou em relação ao amigo.

E finalizou falando da importância do evento para o amigo de infância. “O objetivo do evento é nos mobilizarmos para arrecadarmos recursos financeiros para ajudar a família, manter toda a estrutura necessária para a recuperação do nosso amigo. O custo para manter essa estrutura é muito alto: Cuidadora, Fisioterapeuta, fraldas, medicação, alimentação regrada, enfim, precisamos ajudar. A Gabi, esposa do Cacau é uma guerreira, uma das mulheres mais fortes que conheço, ela dedica sua vida a Ele. Isso também nos impulsionou para toda essa mobilização”.



