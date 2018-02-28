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Detran

CNH Social: ES deve emitir 9 mil carteiras de habilitação gratuitas

Por lei, tem acesso à CNH Social as pessoas com renda de até dois salários mínimos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 00:23

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 00:23

Crédito: Divulgação
Na próxima semana serão abertas as inscrições para a obtenção da Carteira de Habilitação gratuita, oferecida dentro pelo programa CNH Social, que é coordenado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Nesta primeira etapa serão oferecidas três mil vagas. Ao longo do ano haverá outras seis mil, em duas novas fases.
A novidade deste ano é que não será necessário procurar uma unidade do Detran para fazer a inscrição. O processo será todo automatizado. Basta acessar nosso site para se inscrever. No mesmo local ele poderá ainda enviar todos os documentos que vão ser solicitados. O objetivo é facilitar a vida do cidadão, explicou Romeu Scheibe Neto, diretor geral do órgão de trânsito. Nos anos anteriores houve grandes transtornos nas unidades do Detran, em função da demanda pelas inscrições.
Pelo programa será possível obter a primeira habilitação ou ainda a mudança na CNH, para uma nova categoria, como a profissional. Uma das propostas do programa é gerar oportunidades de trabalho com a obtenção da CNH, relatou o diretor.
No início da próxima semana também será publicada a regulamentação do programa, com os critérios de seleção. Nela estarão incluídos ainda a data exta do início da inscrição e o dia em que será divulgado a relação dos selecionados.
CADASTRO
Para fazer a inscrição, segundo as mudanças feitas pela Lei 10.786, estadual, é necessário que o candidato esteja inscrito no chamado CadÚnico, do governo federal. O que pode ser feito em qualquer prefeitura municipal. Ele vai gerar um número, o NIT, necessário para fazer a inscrição no Detran. Por isto o programa foi dividido em três etapas. Quem não possui o CadÚnico poderá se inscrever para a segunda fase, pontuou o diretor.
especial
Os que forem selecionados poderão procurar um Centro de Formação de Condutor (CFC), indicado pelo Detran, mais perto da cidade onde mora. Lá dará início a todo o processo para obter a CNH, que inclui a realização de exames, aulas e provas teóricas, e a parte prática de direção. A conclusão destas etapas dependerá da disponibilidade de tempo de cada candidato, explicou o diretor.
Por lei, tem acesso à CNH Social as pessoas com renda de até dois salários mínimos. Eles serão dispensados do pagamento dos exames de aptidão física, mental, psicológica e toxicológico, quando exigido. Para os candidatos também vão ser pagos, pelo Detran, os custo dos cursos teórico-técnico e de prática de direção veicular, bem como as aulas ministradas em simulador de direção veicular.

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