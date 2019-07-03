Circulação de trem de passageiros da Vale está suspensa

A circulação do trem de passageiros da Vale está suspensa nesta quarta-feira (3) em ambos os sentidos, do Espírito Santo para Minas Gerais e vice-versa. A motivação é por conta da ocupação da linha férrea por manifestantes nesta terça-feira (2) em Colatina. De acordo com a assessoria da Vale, a suspensão foi feita porque a manifestação impede o funcionamento do fluxo de trens.
A mineradora declarou que os passageiros podem reagendar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem de trem. Para isso, é preciso se dirigir, no prazo de até 30 dias, a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000. "A Vale reitera o seu compromisso com a segurança dos passageiros, das suas operações e das comunidades nas quais está presente", finalizou a empresa.
REIVINDICAÇÕES DO MAB
Grupos do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) ocuparam a linha Vitória-Minas, da Vale, em Carapina, na Serra, nesta segunda-feira (1º). A organização do movimento reclampu que faltam técnicos independentes para levantamento de dados para o processo de reparação que, segundo eles, está prejudicado. Os manifestantes reivindicam a contratação imediata da entidade de assessoria técnica desde de dezembro de 2018.
As famílias vítimas do rompimento da barragem de Fundão, em 2015, afirmam que na ausência de técnicos independentes para levantamento de dados e fornecimento de informações, o processo de reparação integral encontra-se prejudicado, o que, ainda segundo o movimento, aumenta a vulnerabilidade social das populações atingidas.