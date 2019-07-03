Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ferrovia Vitória-Minas

Circulação de trem de passageiros da Vale está suspensa

A motivação é por conta da ocupação da linha férrea por manifestantes em Colatina
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 jul 2019 às 22:45

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 22:45

Trem de passageiros da Vale - Vitória Minas Crédito: Divulgação/Vale
A circulação do trem de passageiros da Vale está suspensa nesta quarta-feira (3) em ambos os sentidos, do Espírito Santo para Minas Gerais e vice-versa. A motivação é por conta da ocupação da linha férrea por manifestantes nesta terça-feira (2) em Colatina. De acordo com a assessoria da Vale, a suspensão foi feita porque a manifestação impede o funcionamento do fluxo de trens.
A Vale informou em nota que o diálogo com as comunidades está sendo conduzido pela Fundação Renova, criada para gerir e executar os programas e ações de reparação e indenização às pessoas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco.
> Vale cai mais de 4% com parecer de CPI e derruba Bolsa
A mineradora declarou que os passageiros podem reagendar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem de trem. Para isso, é preciso se dirigir, no prazo de até 30 dias, a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000. "A Vale reitera o seu compromisso com a segurança dos passageiros, das suas operações e das comunidades nas quais está presente", finalizou a empresa.
REIVINDICAÇÕES DO MAB
Grupos do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) ocuparam a linha Vitória-Minas, da Vale, em Carapina, na Serra, nesta segunda-feira (1º). A organização do movimento reclampu que faltam técnicos independentes para levantamento de dados para o processo de reparação que, segundo eles, está prejudicado. Os manifestantes reivindicam a contratação imediata da entidade de assessoria técnica desde de dezembro de 2018.
Movimento Atingidos por Barragens realizam protesto em linha Vitória-Minas, na Serra Crédito: Divulgação/Comunicação MAB
As famílias vítimas do rompimento da barragem de Fundão, em 2015, afirmam que na ausência de técnicos independentes para levantamento de dados e fornecimento de informações, o processo de reparação integral encontra-se prejudicado, o que, ainda segundo o movimento, aumenta a vulnerabilidade social das populações atingidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Minas Gerais Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados