Chuva de meteoros poderá ser vista do Espírito Santo

Publicado em 29 de julho de 2019 às 23:47
- Atualizado há 6 anos
Os amantes dos fenômenos da natureza vão ser presenteados durante a madrugada da próxima terça-feira (30). É que uma uma chuva de meteoros, o "Delta Aquirídeos do Sul", poderá ser observada em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo.
De acordo com Instituto Exoss, que monitora corpos celestes, o auge do fenômeno será durante a madrugada, mas alguns meteoros poderão ser vistos ainda até o dia 23 de agosto.
Ainda segundo o instituto, a chuva pode produzir cerca de 25 meteoros por hora, com a velocidade estimada em 41 quilômetro por segundos.
