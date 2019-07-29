Fenômeno da natureza

Chuva de meteoros poderá ser vista do Espírito Santo

De acordo com Instituto Exoss, o auge do fenômeno será durante a madrugada, mas alguns meteoros poderão ser vistos ainda até o dia 23 de agosto

Publicado em 29 de julho de 2019 às 23:47 - Atualizado há 6 anos

Os amantes dos fenômenos da natureza vão ser presenteados durante a madrugada da próxima terça-feira (30). É que uma uma chuva de meteoros, o "Delta Aquirídeos do Sul", poderá ser observada em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo.

De acordo com Instituto Exoss, que monitora corpos celestes, o auge do fenômeno será durante a madrugada, mas alguns meteoros poderão ser vistos ainda até o dia 23 de agosto.

Ainda segundo o instituto, a chuva pode produzir cerca de 25 meteoros por hora, com a velocidade estimada em 41 quilômetro por segundos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta