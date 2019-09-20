Home
>
Grande Vitória
>
Centro de Vitória já foi cenário de outros grandes incêndios

Centro de Vitória já foi cenário de outros grandes incêndios

Há quase três décadas o Centro de Vitória, com muitos prédios antigos e alguns históricos, vem sendo palco de incêndios. O maior correu em julho de 1994 e deixou quatros mortos