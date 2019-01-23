Casas de famílias expulsas pelo tráfico em Vila Velha são depredadas Crédito: Roberto Pratti/ TV Gazeta

Imagens exibidas pela TV Gazeta nesta quarta-feira (23) mostram a situação das casas de 24 pessoas de uma mesma família expulsas pelo tráfico na região conhecida como Cidade de Deus, em Ataíde, Vila Velha. Ao todo foram sete casas que ficaram totalmente destruídas, depredadas e saqueadas, em alguns casos não sobraram sequer portas e janelas.

O crime já vem sendo investigado, no entanto, até o momento ninguém foi preso. "São cerca de quatro suspeitos, já temos a identificação inicial e estamos tentando qualificá-los. Estamos na tentativa de localizar e eles estariam entre um grupo ainda maior envolvido nessa situação. Essas informações são preliminares e precisamos confirmar, qualificar para que possamos ser mais incisivos em relação à localização dos cidadãos", relatou o Major Mário, Subcomandante do 4º Batalhão do Ibes

A família que ficou desabrigada agora vive escondida, com o pouco que sobrou da ação criminosa, contando com favores de amigos que residem na Grande Vitória . "Levaram o som do meu irmão, máquina de lavar, e a geladeira. Meu irmão só está com a roupa do corpo. Levaram o violão da igreja e eles arrancaram todas as janelas e portas, derrubaram as paredes. Eu só quero saber onde é que está a Justiça, que nós já fomos atrás para pedir ajuda", contou uma das vítimas da ocorrência.

Este é o cenário de destruição descrito por moradores que foram expulsos de casa pelos traficantes. Em uma delas, todos os móveis da cozinha foram levados, sendo que até a parede que sustenta a pia foi quebrada e o vaso sanitário foi levado à rua. Na garagem de outra casa arrombada, roupas e pedaços de móveis estão espalhados. O pavor toma conta das vítimas.

Às vítimas, além do desconforto pelas perdas, restou o sentimento de injustiça. "Tudo o que eu tenho lá eu trabalhei muitos anos para conseguir. Agora eu não tenho mais nada. O que é isso? Aonde que tá o nosso direito, já que os bandidos estão lá soltos, pintando e bordando e nós estamos presos como se nós fossemos delinquentes? E não somos", revelou um dos ex-moradores da região, em visível comoção.

ANO PASSADO

Não é de hoje que famílias são feitas reféns por traficantes. Em 2018, vieram à tona diversas situações em que os moradores foram expulsos de suas casas por criminosos em várias das cidades da Grande Vitória.

Ano passado, na Piedade , a guerra do tráfico de drogas fez com que dezenas de moradores deixassem o morro. Em Cariacica , suspeitos tentaram expulsar de casa um casal de idosos. Além das ameaças, os senhores também eram obrigados a entregar alimentos.

Um levantamento do jornal A Gazeta mostrou que, em 2018, 48 famílias foram expulsas por traficantes do condomínio Ourimar da Serra . O cenário muda, o tempo passa e a violência continua assustando.



