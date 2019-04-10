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Casagrande anuncia Wi-Fi em ônibus do Transcol a partir de maio

"Vamos começar com 100 e vamos chegar a 600 ônibus das linhas troncais, que ligam terminal a terminal", disse

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 10:19

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 abr 2019 às 10:19
Renato Casagrande: 100 dias de governo Crédito: Helio Filho/Secom-ES
Ao analisar os 100 primeiros dias de mandato, o governador Renato Casagrande anunciou que vai começar até o final de maio a implementar internet wireless, conhecida como wi-fi, liberada em ônibus do sistema Transcol.
Inicialmente, 100 ônibus ganharão a internet gratuita, mas a meta do governo é que todos os 600 coletivos que fazem as linhas troncais, de terminal para terminal, tenham o Wi-Fi. Segundo o governador, a implementação será através de uma parceria público-privada
"Vamos colocar um aplicativo de entretenimento, onde você vai acessar esse aplicativo e vai ter o Wi-Fi, vai ter o horário dos ônibus. É uma parceria público-privada porque terá a participação dos empresários com publicidade", explica o governador.
Casagrande concedeu entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, e também conversou com a reportagem da Rádio CBN Vitória na saída dos estúdios. O socialista também tocou em assuntos da administração e política, como reajustes e melhores condições de trabalho para servidores públicos e a atuação do presidente Jair Bolsonaro na articulação política.
Casagrande respondeu sobre os pedidos de lideranças de associações da Polícia Civil, que disseram que a segurança corria risco de entrar em colapso ao cobrar reajuste salarial. O governador afirmou que segue sem previsão de conceder aumento para os servidores do Estado. "Olhamos para o Governo Federal e a gente não sente ainda segurança necessária de como vai se comportar a economia. Qualquer compromisso que eu assuma com despesas permanentes pode trazer problemas para a organização da máquina pública", argumentou.
Casagrande também criticou o relacionamento do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional, falando inclusive em inexperiência.
"A articulação política do Governo Federal é frágil. É frágil pelo comportamento dos articuladores, mas também ainda por talvez inexperiência do próprio presidente da República e dos seus familiares que estão no entorno dele. Isso tem dificultado a articulação política", pontuou. 
O governador também reforçou promessas feitas ao tomar posse, como o retorno do aquaviário e a entrega das obras da avenida Leitão da Silva, em novembro.
 

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