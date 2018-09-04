Carro pega fogo e chamas atingem outro veículo em Vitória

Um carro pegou fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Comdusa, em Vitória, na manhã desta terça-feira (04). O veículo seguia no sentido Santo Antônio quando as chamas começaram.
A Guarda Municipal de Vitória informou que o Corpo de Bombeiros foi ao local e apagou o incêndio. O trânsito foi interditado nos dois sentidos da via durante o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.
A dona de casa Marinalva Rodrigues Moreira mora na casa em frente onde o carro pegou fogo. O veículo do filho dela estava estacionado na calçada e também foi danificado com as chamas.
Marinalva contou que, por volta de 7h30, ela e a família começaram a ouvir estouros. Ao chegar à porta para ver o que estava acontecendo, avistaram o carro pegando fogo. A moradora disse que foi um pânico. Foi um susto muito grande. Estou tremendo descontrolada ainda.
Com medo do carro explodir e o fogo atingir a casa, e também devido a fumaça que estava entrando dentro do imóvel, os moradores pularam a janela dos fundos. Minha nora caiu na casa do vizinho e está toda machucada, disse.
Com informações de Kaique Dias
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OUTROS CASOS HÁ UMA SEMANA
Há uma semana, na última terça-feira (28), dois outros veículos também pegaram fogo na Grande Vitória. Um Volkswagem Polo Classic ficou em chamas, na Segunda Ponte, que liga Cariacica e Vila Velha a Capital do Estado, por volta de 8h18 da manhã. A ponte chegou a ser interditada.
Na parte da tarde, por volta de 13h30, outro veículo pegou fogo. Desta vez em Vila Velha, na Rodovia do Sol. Por causa do incêndio, o tráfego ficou congestionado no sentido Barra do Jucu.