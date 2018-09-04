Carro pega fogo e chamas atingem outro veículo em Vitória

Carro pega fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Comdusa, em Vitória, na manhã desta terça-feira (04) Crédito: Internauta

Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Comdusa, em Vitória, na manhã desta terça-feira (04). O veículo seguia no sentido Santo Antônio quando as chamas começaram. Um carro pegou fogo na, na altura do bairro Comdusa, em, na manhã desta terça-feira (04). O veículo seguia no sentido Santo Antônio quando as chamas começaram.

Guarda Municipal de Vitória informou que o Corpo de Bombeiros foi ao local e apagou o incêndio. O trânsito foi interditado nos dois sentidos da via durante o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo. de Vitória informou que ofoi ao local e apagou o incêndio. O trânsito foi interditado nos dois sentidos da via durante o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.

A dona de casa Marinalva Rodrigues Moreira mora na casa em frente onde o carro pegou fogo. O veículo do filho dela estava estacionado na calçada e também foi danificado com as chamas.

Marinalva contou que, por volta de 7h30, ela e a família começaram a ouvir estouros. Ao chegar à porta para ver o que estava acontecendo, avistaram o carro pegando fogo. A moradora disse que foi um pânico. Foi um susto muito grande. Estou tremendo descontrolada ainda.

Com medo do carro explodir e o fogo atingir a casa, e também devido a fumaça que estava entrando dentro do imóvel, os moradores pularam a janela dos fundos. Minha nora caiu na casa do vizinho e está toda machucada, disse.

Com informações de Kaique Dias

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