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Carro pega fogo e chamas atingem outro veículo em Vitória

O veículo seguia no sentido Santo Antônio quando as chamas começaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 11:28

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 11:28

Carro pega fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Comdusa, em Vitória, na manhã desta terça-feira (04) Crédito: Internauta
Um carro pegou fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Comdusa, em Vitória, na manhã desta terça-feira (04). O veículo seguia no sentido Santo Antônio quando as chamas começaram.
A Guarda Municipal de Vitória informou que o Corpo de Bombeiros foi ao local e apagou o incêndio. O trânsito foi interditado nos dois sentidos da via durante o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo. 
A dona de casa Marinalva Rodrigues Moreira mora na casa em frente onde o carro pegou fogo. O veículo do filho dela estava estacionado na calçada e também foi danificado com as chamas.
Marinalva contou que, por volta de 7h30, ela e a família começaram a ouvir estouros. Ao chegar à porta para ver o que estava acontecendo, avistaram o carro pegando fogo. A moradora disse que foi um pânico. Foi um susto muito grande. Estou tremendo descontrolada ainda. 
Com medo do carro explodir e o fogo atingir a casa, e também devido a fumaça que estava entrando dentro do imóvel, os moradores pularam a janela dos fundos. Minha nora caiu na casa do vizinho e está toda machucada, disse.
Com informações de Kaique Dias
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 OUTROS CASOS HÁ UMA SEMANA
Há uma semana, na última terça-feira (28), dois outros veículos também pegaram fogo na Grande Vitória. Um Volkswagem Polo Classic ficou em chamas, na Segunda Ponte, que liga Cariacica e Vila Velha a Capital do Estado, por volta de 8h18 da manhã. A ponte chegou a ser interditada.
> Grande Vitória tem, em média, um incêndio por dia em veículos
Na parte da tarde, por volta de 13h30, outro veículo pegou fogo. Desta vez em Vila Velha, na Rodovia do Sol. Por causa do incêndio, o tráfego ficou congestionado no sentido Barra do Jucu.

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