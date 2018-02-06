Carro capota e motorista fica preso às ferragens na Norte Sul

Acidente deixou uma vítima presa às ferragens Crédito: Guarda Municipal da Serra

Um acidente envolvendo um carro, modelo Uno, cor branca, deixou duas pessoas presas às ferragens na noite desta segunda-feira (05), por volta das 18 horas, na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Barcelona, na Serra.

As vítimas, Carla Freitas Barbosa Mateus, de 33 anos, e Priscila Vieira Roncate Borges, de 27 anos, foram resgatadas e transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informação sobre o estado de saúdedelas.