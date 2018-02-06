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Serra

Carro capota e motorista fica preso às ferragens na Norte Sul

As vítimas, Carla Freitas Barbosa Mateus, e Priscila Vieira Roncate Borges foram resgatadas e transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 23:16

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 23:16

Acidente deixou uma vítima presa às ferragens Crédito: Guarda Municipal da Serra
Um acidente envolvendo um carro, modelo Uno, cor branca, deixou duas pessoas presas às ferragens na noite desta segunda-feira (05), por volta das 18 horas, na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Barcelona, na Serra.
As vítimas, Carla Freitas Barbosa Mateus, de 33 anos, e Priscila Vieira Roncate Borges, de 27 anos, foram resgatadas e transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informação sobre o estado de saúdedelas.
> Manhã chuvosa é marcada por acidentes de trânsito na Grande Vitória
Segundo a Guarda Municipal, o veículo teria capotado na pista. Equipes do Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento às vítimas. 

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