Carreta com carga gigante dá nó no trânsito da BR 262

O trânsito na BR-262 ficou praticamente parado, durante parte da tarde desta terça-feira (20). O motivo foi a passagem de uma carreta com carga superdimensionada, que segue em direção a Minas Gerais. A carga - destinada a uma fábrica de adubo - saiu de Vila Velha e vai percorrer 900 km até o destino final. Serão 30 dias de viagem. Somente para vencer os primeiros 100 km de estrada foram necessárias 24 horas. As informações são da Rádio FMZ.

Em média, o veículo trafega numa velocidade entre 20 e 30 km por hora e transportam 70 toneladas de peso total. Batedores e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão suporte ao transporte. A carreta para, de trecho em trecho, para dar vazão ao trânsito contido. Após passar pelo viaduto, a carreta parou no trevo de acesso ao Centro de Venda Nova para deixar os veículos menores seguirem viagem. Segundo um dos motoristas do caminhão, houve um atraso quando o veículo atravessava o viaduto, em Venda Nova, por conta de caminhões que subiam em sentido contrário.