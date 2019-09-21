Home
>
Grande Vitória
>
Capixabas já percorrem 50 mil quilômetros por mês com patinetes elétricos

Capixabas já percorrem 50 mil quilômetros por mês com patinetes elétricos

Equipamento ganha as ruas de Vitória não só para o lazer mas também para agilizar a vida nos horários de pico de trânsito