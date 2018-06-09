Caminhões do porto passam pela contramão e quase batem em carros

Surpreendido, motorista passa bem perto de carreta que avança na direção contrária compartilhando a pista Crédito: Kaique Dias

Um dos projetos do Portal do Príncipe, na região da Ilha do Príncipe, é a inclusão de um viaduto que daria acesso exclusivo para caminhões e carretas que saem do Porto de Vitória em direção às Cinco Pontes e à Segunda Ponte. Hoje, no entanto, sem a obra, o que se vê é só confusão em alguns horários.

Os veículos pesados têm permissão de passar por alguns segundos pela contramão de uma rua paralela à Avenida Elias Miguel antes de entrar na Ponte Seca, na Vila Rubim, quando o sinal abre para eles. Isso causa muita confusão, mesmo com a restrição para que os caminhoneiros não passem entre as 7h e 9 h e as 17h e 19h. Muitos motoristas não sabem da situação, que é um perigo para quem está dirigindo.

As carretas estão vindo e os carros estão indo, mas sem nenhuma divisão. Por que não separa a via com alguma coisa? Tem vez que embola tudo e ninguém passa, afirma o motorista Josuel Souza Santos, de 33 anos.

Quem é caminhoneiro também sofre com a situação, porque precisa passar pela região todos os dias com contêineres que seguem para o Porto de Capuaba, em Vila Velha.

Está um absurdo essa saída do Porto de Vitória. A gente fica perdido. Carro encosta de um lado, de outro. Muitos nem sabem que saímos daqui e pegamos um pedaço da contramão. Às vezes a gente fecha quem vem da rodoviária, é complicado, relata o caminhoneiro Fernando Porto Batestin, 38 anos.

SINALIZAÇÃO

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), responsável pelo trânsito na região, disse que sinalização que existe no local há anos foi feita em acordo com a operação do Porto de Vitória, mas disse que a Guarda Municipal será acionada para saber se há desobediência às indicações de trânsito.

A Setran também enviará técnicos ao local para verificar a situação. A programação dos semáforos ali funciona normalmente e é monitorada pela Central Semafórica, destacou.

CANTEIRO "TORTO" NA LEITÃO DA SILVA CHAMA ATENÇÃO

Uma das obras viárias mais aguardadas em Vitória, a Avenida Leitão da Silva está com um canteiro torto. A intervenção é recente e faz parte das obras de duplicação da via.

No canteiro central, quando o serviço for concluído, haverá uma ciclovia ligando as duas extremidades da Leitão da Silva, da Rua Dona Maria Rosa, em Maruípe, até a Avenida Beira-Mar, na Praia do Suá.

Questionado sobre o canteiro, e se havia algum problema em sua implantação, Enio Bergoli, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) assegurou que tudo está dentro da conformidade.

Conversei com os engenheiros e, em alguns pontos da pista, é assim mesmo. Está seguindo a geometria da pista, a proporção das fachadas. Às vezes, temos a impressão que se trata de uma via em linha reta, mas não é. As fachadas dos terrenos oscilam um pouquinho e o canteiro está apenas acompanhando, explicou Bergoli.