Caminhão de combustível explode em estrada de Cachoeiro de Itapemirim

Caminhão explode em acidente em Cachoeiro Crédito: Gazeta Online

Um caminhão carregado com combustíveis tombou e explodiu na noite desta segunda-feira (16), por volta das 21h30, no quilômetro 18 da BR 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal acredita que o motorista, Adão Manoel Gomes, natural de Espera Feliz, em Minas Gerais, tenha perdido o controle do caminhão. Ele morreu no local. O corpo de Adão foi retirado depois de três horas de trabalho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, após tombar, o veículo foi tomado pelas chamas e explodiu.

Na noite desta segunda, os bombeiros tentavam controlar os focos de incêndio no caminhão e a perícia foi ao local para avaliar a dinâmica do acidente.

O caminhão está na lateral da pista, que foi liberada por volta da 1h da madrugada, depois de cinco horas de trabalho dos bombeiros.

REGIÃO SEM ENERGIA

Apesar da explosão, não há moradores próximos ao ponto em que tudo aconteceu, por isso nenhuma casa foi atingida, mas a rede elétrica foi comprometida e algumas residências estão sem energia.

Técnicos da Engelmig, que realiza serviços para a EDP, trabalham para restaurar a rede, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Defesa Civil também estão no local.

Com informações de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta

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