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Trânsito

Caminhão carregado com carvão tomba em avenida de Vitória

A carga ficou espalhada pela pista. O acidente aconteceu por volta de 2h30 da madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 10:33

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 10:33

Um caminhão que transportava carvão tombou na madrugada desta sexta-feira (23) em Vitória. A carga ficou espalhada pela pista. O acidente aconteceu por volta de 2h30 na altura da curva da Avenida Cezar Hilal para a Avenida Vitória, no sentido Centro.
O motorista do caminhão contou que o veículo não estava com excesso de peso. O caminhão tem capacidade para 15 toneladas e estava carregado, segundo ele, com apenas 13 toneladas. O condutor também disse que estava seguindo em baixa velocidade e curvou a 40 km/h. Segundo o condutor, uma peça que segurava a carroceria quebrou.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma equipe está no local acompanhando a ocorrência. A Guarda também informou que a equipe está aguardando por uma empresa particular que irá realizar a retirada do veículo da pista, e deu mais 15 minutos até que eles cheguem, antes de multar o motorista. 
Devido ao tombamento, das três faixas no sentido praia, duas estão fluindo, e, das três faixas no sentido Centro de Vitória, apenas uma. O trânsito segue um pouco lento no local.
Com informações de TV Gazeta
 

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