Caladão em linhas da Oi afeta sites, órgãos e telefones

Em Vila Velha, Recadastramento Biométrico foi prejudicado Crédito: Rafael Silva

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou na manhã desta sexta-feira (12) que todo o sistema de dados e telefonia que atende os cartórios de todo o Espírito Santo e a Central de Recadastramento Biométrico de Vila Velha ficou fora do ar por problemas técnicos na operadora Oi. Por volta das 12h o sistema foi normalizado.

Problema semelhante também aconteceu com outros órgãos, como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que ficou com o site fora do ar, e com o INSS. O portal Gazeta Online também foi afetado com a interrupção do serviço na manhã desta sexta.

A Prefeitura de Vitória também teve o acesso ao seu portal afetado. Por nota, a administração municipal afirmou que "durante a manhã desta sexta-feira (12), a rede corporativa ficou com o serviço comprometido devido aos problemas técnicos da operadora, afetando os serviços do Portal da PMV e do aplicativo Vitória Online".



PROBLEMA TAMBÉM ACONTECE COM CLIENTES DA OI

Clientes da operadora Oi entraram em contato com o Gazeta Online para reclamar que os telefones e internet estão fora do ar. Um servidor público federal contou que quatro celulares da família dele, que são da operadora Oi, não funcionam na manhã desta sexta-feira (12). Segundo o servidor, não é possível fazer e receber ligações de nenhuma operadora. Ele também está sem acesso à internet pelo aparelho. "O problema começou entre 8h30 e 9h de hoje."

OI