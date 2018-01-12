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Prejudicou a biometria

Caladão em linhas da Oi afeta sites, órgãos e telefones

Em Vila Velha, Recadastramento Biométrico foi prejudicado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 14:10

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 14:10

Em Vila Velha, Recadastramento Biométrico foi prejudicado Crédito: Rafael Silva
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou na manhã  desta sexta-feira (12) que todo o sistema de dados e telefonia que atende os cartórios de todo o Espírito Santo e a Central de Recadastramento Biométrico de Vila Velha ficou fora do ar por problemas técnicos na operadora Oi. Por volta das 12h o sistema foi normalizado.
Problema semelhante também aconteceu com outros órgãos, como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que ficou com o site fora do ar, e com o INSS. O portal Gazeta Online também foi afetado com a interrupção do serviço na manhã desta sexta.
A Prefeitura de Vitória também teve o acesso ao seu portal afetado. Por nota, a administração municipal afirmou que "durante a manhã desta sexta-feira (12), a rede corporativa ficou com o serviço comprometido devido aos problemas técnicos da operadora, afetando os serviços do Portal da PMV e do aplicativo Vitória Online".
PROBLEMA TAMBÉM ACONTECE COM CLIENTES DA OI
Clientes da operadora Oi entraram em contato com o Gazeta Online para reclamar que os telefones e internet estão fora do ar. Um servidor público federal contou que quatro celulares da família dele, que são da operadora Oi, não funcionam na manhã desta sexta-feira (12). Segundo o servidor, não é possível fazer e receber ligações de nenhuma operadora. Ele também está sem acesso à internet pelo aparelho. "O problema começou entre 8h30 e 9h de hoje."
OI
A Oi informou, por meio de nota, que já foram normalizados os serviços de telefonia móvel e de banda larga fixa que haviam sido afetados na manhã desta sexta-feira (12) no Espírito Santo. Segundo a empresa, a pane foi provocada por três rompimentos de fibra causados por terceiros.

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