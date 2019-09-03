Coqueiral de Itaparica

Cachorro é resgatado de valão pelo Corpo de Bombeiros em Vila Velha

No vídeo é possível ver a população aplaudindo a ação dos bombeiros

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 15:40 - Atualizado há 6 anos

Um cachorro foi resgatado de um valão pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (03), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Um vídeo enviado por um internauta ao Gazeta Online mostra o momento que o cachorro é resgatado.

No vídeo é possível ver a população aplaudindo a ação dos bombeiros. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o cachorro foi resgatado pela equipe com vida e não se machucou, apenas estava sujo. E, após o resgate, populares acolheram o animal, dando água e comida.





