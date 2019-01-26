'Brasil não aprendeu lição com Mariana', diz especialista

Pouco mais de três anos depois da maior tragédia ambiental do país: o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, o jornalista e pós-graduado em gestão ambiental André Trigueiro avalia que pouco mudou desde então. Na tarde de ontem, o país foi outra vez palco de um desastre, desta vez na barragem de Brumadinho, de responsabilidade da Vale.

O Brasil não aprendeu a lição do episódio de Mariana. É vexatório para o país, afirma Trigueiro. Em entrevista à Globo News, ele diz que, em três anos, não ocorreram mudanças relevantes nos protocolos de segurança. Nem de remediação de crise, nem de redução de risco de rompimento de barragem no país. Segundo ele, só em Minas Gerais, são 450 barragens.

A efetividade da legislação ambiental também é criticada por Trigueiro. O jornalista afirma que, se as regras fossem realmente colocadas em práticas, haveria como medir se elas são efetivas. "Quando funcionam diante do mundo real, conseguimos aferir se a calibragem da lei é correta ou não. A aplicação deixou muito a desejar, afirma.

Trigueiro declara, ainda, que a falta de punição colabora para os desastres. "Se houvesse multa pesada, prisões... Se não tivesse um clima de impunidade, é de se pensar que não estaríamos testemunhando o que aconteceu hoje", comenta.

Data: 23/07/2015 - AndrÈ Trigueiro, escritor, autor do livro 'Viver È a melhor opÁo - A prevenÁo do suicÌdio no Brasil e no mundo', Editora Correio Fraterno - Editoria: Esportes - Foto: Thercio Massari - GZ Crédito: Thercio Massari

IMPACTO

Uma das preocupações é que a lama atinja o rio São Francisco. Nos preocupamos de que forma vai se alastrar esse impacto. Se tivermos período de chuva, o fluxo aumenta e, assim, a lama se espalha mais rápido, explica o professor e doutor em biologia vegetal Thiago Gaudio.

O especialista diz que, até hoje, não é possível medir o impacto ambiental de Mariana. Isso permanece no solo e nas águas durante muitos anos. Não conseguimos saber a dimensão dos problemas causados lá. Da mesma forma que vai acontecer agora, prevê.

Quando tragédias assim acontecem, automaticamente há um desequilíbrio ecológico. Espécies estavam adaptadas com a região e propícias para se reproduzir. Agora, chega a lama muda tudo, diz Thiago.