BR 101: mulher morre atropelada por carreta em Linhares

Movimentação no local onde carreta atropelou mulher na BR 101, em Linhares Crédito: Internauta

Uma mulher de 53 anos morreu atropelada por uma carreta, na manhã deste sábado (27), na BR 101, em Linhares, região Norte do Estado. Marlene Gomes Ribeiro teria atravessado no perímetro urbano da rodovia, em frente a um supermercado no bairro Araçá, quando o sinal estava aberto para o caminhão. Ela morreu na hora.

De acordo com testemunhas, a vítima vinha do Centro e atravessava a pista quando acabou atropelada. O sinal estaria aberto e Marlene teria entrado na frente da carreta. Muito assustado, o caminhoneiro não quis dar entrevista, mas confirmou a versão das testemunhas. A mulher morreu na hora e seu corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Familiares de Marlene estiveram no local do acidente e contaram que ela sempre tinha o costume de fazer esse trajeto de bicicleta e, quando foi atropelada, voltava para sua casa, que fica no bairro Interlagos.