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Acidente

BR 101: mulher morre atropelada por carreta em Linhares

Marlene Gomes Ribeiro, de 53 anos, teria atravessado a pista quando o sinal estava verde e acabou sendo atropelada pelo caminhão. Ela morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 18:18

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 18:18

Movimentação no local onde carreta atropelou mulher na BR 101, em Linhares Crédito: Internauta
Uma mulher de 53 anos morreu atropelada por uma carreta, na manhã deste sábado (27), na BR 101, em Linhares, região Norte do Estado. Marlene Gomes Ribeiro teria atravessado no perímetro urbano da rodovia, em frente a um supermercado no bairro Araçá, quando o sinal estava aberto para o caminhão. Ela morreu na hora.
De acordo com testemunhas, a vítima vinha do Centro e atravessava a pista quando acabou atropelada. O sinal estaria aberto e Marlene teria entrado na frente da carreta. Muito assustado, o caminhoneiro não quis dar entrevista, mas confirmou a versão das testemunhas. A mulher morreu na hora e seu corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Familiares de Marlene estiveram no local do acidente e contaram que ela sempre tinha o costume de fazer esse trajeto de bicicleta e, quando foi atropelada, voltava para sua casa, que fica no bairro Interlagos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do atropelamento e disse que a causa do acidente ainda será apurada. Uma câmera de videomonitoramento da prefeitura está instalada onde houve o acidente e vai ajudar a esclarecer como aconteceu a tragédia.

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