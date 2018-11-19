Box quebra, fere mulher em Vitória e acende alerta sobre manutenção

Veruska Pinheiro, 41 anos, ficou ferida após o box do banheiro quebrar Crédito: Reprodução/Facebook

Um susto que virou alerta. A relações públicas Veruska Pinheiro, de 41 anos, acabou ferida após o box do banheiro da casa dela quebrar na última sexta-feira (16) em Vitória. A moradora de Jardim Camburi tinha acabado de lavar o local para o filho tomar banho, quando o box se partiu em vários pedaços, provocando cortes no seio, no pé e próximo ao pulso dela. Depois do que passou, ela fez um alerta em sua página no Facebook para que as pessoas realizem anualmente a manutenção do box de banheiro com um profissional.

"Eu não me lembro se no ato da compra (há dez anos) alguém me alertou sobre essa questão da manutenção. Quando fiz a postagem no Facebook, foi justamente para alertar as pessoas", disse.

Em entrevista ao Gazeta Online, ela conta que tudo aconteceu ao abrir o box. "Acabei de conhecer uma pessoa que faz manutenção, e eu tinha comentado com ele que ele tinha que ir na minha casa. Na hora que eu abri e senti que agarrou, pensei na pessoa, mas não deu tempo. Porque quando eu fui voltar com a porta ela desencaixou e precisei segurar. Quando segurei, ela estourou. Pra falar a verdade, nem sei te dizer direito em que momento ela estourou, porque fiquei tão tensa", lembra.

PORTA TRAVADA

Veruska estava com a mãe e o filho, de 8 anos, em casa no momento do acidente.

O vidro quebrou todo em pedacinhos, ele tem um volume muito grande. É impressionante. Caiu todo no chão, de forma que eu não tinha como sair do box. Eu estava na parte de dentro. Quem ia tomar banho era o meu filho. Fui lavar o banheiro para ele tomar banho depois. Pedi que minha mãe me passasse uma vassoura, ela sem saber o que tinha acontecido. A porta do banheiro não estava trancada, mas ela não conseguia abrir a porta para me passar a vassoura. Os caquinhos não deixavam ela abrir a porta Veruska Pinheiro

Após insistir, a mãe de Veruska conseguiu abrir a porta e ajudar a filha. "Puxei o vidro com a vassoura e joguei uma água no corpo porque eu tinha pedaços de vidro. Minha mãe chamou um vizinho para me levar ao médico. Eu não tinha noção de onde estava cortado, só via sangue. Fiquei uma hora tremendo. Meu filho ficou muito assustado, com medo de eu ter que ficar internada."

A relações públicas diz que não sentiu dor e não precisou levar ponto, mas ficou muito tensa. "Depois até falei com a médica que, quando vi os ferimentos, pensei se foi uma frescura minha. Ela disse que não, porque esses cortes realmente são em áreas que têm muitos vasos, então saiu muito sangue. Mas ela disse que eu dei muita sorte porque se tivesse sido um pouquinho para o lado, atingiria o pulso".

OUTROS CASOS

No hospital e ao voltar para casa, Veruska ficou sabendo de outros casos parecidos. "Uma pessoa ao meu lado no hospital contou que tinha acontecido com ela, quando estava dando banho no filho, um bebê de colo. Mas que ela não se machucou. E o táxi que me trouxe do hospital disse que no dia anterior tinha acontecido com uma criança de 5 anos e ela não se machucou".

MANUTENÇÃO TODO ANO

O alerta da Veruska sobre a necessidade de manutenção anual é imprescindível, para o consultor técnico e especialista em vidro Luiz Claudio Rezende. Segundo ele, esse tipo de acidente pode ser evitado. "Faço muitas visitas a clientes e sempre peço para ver o box. Vejo que o instalador, por preguiça ou esquecimento, deixa de colocar a proteção entre o puxador e o vidro", afirma.

Rezende explica que o vidro temperado - o mais usado em box de banheiro - não dá sinais de que irá quebrar. "Ele não dá dica, quebra de uma vez. Mais um motivo para a manutenção anual, que está indicada na NBR 14207 sobre boxes de banheiros fabricados com vidro". Abaixo, o especialista detalha as principais causas de acidentes com box e orienta o que fazer.

- Desgaste. As peças vão desgastando ao longo do tempo. O vidro é eterno, nada acontece, a não ser que tome uma pancada muito forte. O que faz um box quebrar é a falta de manutenção, algum material desgasta e faz com o que o vidro quebre.

- Puxador. Entre o puxador e o vidro tem uma arruela plástica, para que um não encoste no outro. Esse material desgasta com o tempo e o metal encosta no vidro. Outra possibilidade é o instalador esquecer de colocar a arruela plástica. Nesse caso, é pior ainda, porque desde o primeiro dia já começa a encostar. É uma bomba-relógio. Na verdade o vidro quando quebra, aponta que alguma coisa está errada. Só trocar o vidro não vai adiantar.

- "Freio". Na parte inferior do box, há um batente, uma espécie de freio, para não deixar o puxador da porta de vidro encostar no vidro fixo. Com o tempo, esse freio pode se deslocar, deixando o vidro bater no puxador até quebrar.

- Capa de alumínio. A capa de alumínio na parte de cima do box não pode estar apenas encaixada, tem que estar fixada. Ela não está ali apenas por estética. Caso a pessoa escorregue e caia na porta, se a capa de alumínio não estiver bem fixada, a porta e a pessoa vão cair.

- Película de proteção. Apesar de não ter no Brasil uma norma regulamentadora para películas de segurança, ao instalá-la, se o vidro quebrar, ele vai ficar preso na película e não vai chegar até as pessoas. Ajuda muito na segurança. Sobre o preço, fica em torno de R$ 100,00 a mais.

- Vidro temperado. É o mais indicado para o box. É cinco vezes mais resistente do que o vidro comum, porque passou por um processo chamado termoendurecimento, onde há uma grande diferença de temperatura.

Fonte: consultor técnico e especialista em vidro Luiz Claudio Rezende

CORPO DE BOMBEIROS

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, essa situação de quebra de vidro de box de banheiro é bastante corriqueira. Ele dá orientações para evitar acidentes e diz o que fazer caso o vidro quebre.

- Limpeza. Primeiramente, temos que atentar alguns passos para evitar essa situação, como não jogar água sanitária e sabão em pó na área do box para depois tomar banho. É necessário fazer primeiro todo procedimento de limpeza com muito cuidado. Sem utilizar calçados que em contato com esses materiais provocam escorregões, ficam com a sua superfície lisa. Deve se tirar todo excesso desse produto, para evitar justamente escorregar.

- Não escorar. Quando for tomar banho, não escorar com mãos ou pés no vidro do box. Há pessoas que escoram a mão no vidro para fazer a limpeza dos pés, por exemplo. Isso não é aconselhável. É importante utilizar uma parede para esse procedimento.

- Tipo de vidro. Vidro de box tem que ser obrigatoriamente temperado, para que, caso ele quebre, se fragmente em pequenos pedaços, evitando assim o corte na pessoa.