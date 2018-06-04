Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bombeiros retomam buscas por adolescente que sumiu em Manguinhos
Desapareceu no mar

Bombeiros retomam buscas por adolescente que sumiu em Manguinhos

Gabriel Machado, de 16 anos, despareceu na última quinta-feira (31), quando tomava banho na Praia de Manguinhos, na Serra, com os amigos

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 13:25
O adolescente desapareceu na Praia de Manguinhos, na Serra, na última quinta-feira (31) Crédito: Ricardo Medeiros - GZ
As buscas ao adolescente Gabriel Machado, de 16 anos, que desapareceu na última quinta-feira (31) no mar da praia de Manguinhos, na Serra, ao entrar na água para resgatar um amigo que estava se afogando, foram retomadas na manhã desta segunda-feira (04) pelo Corpo de Bombeiros. 
As buscas por Gabriel começaram ainda na quinta-feira (31), dia do desaparecimento.Neste domingo (03), o Corpo de Bombeiros  contou com auxílio de equipes de mergulho e de um helicóptero durante as buscas. Nesta segunda, os trabalhos recomeçaram às 08 horas.
"As buscas continuam sendo feitas, mas até agora nada", contou o tenente-coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros.  
PESSOA DÓCIL
"Ele salvou a vida do melhor amigo", disse um dos irmãos de Gabriel, que preferiu não de identificar. Segundo ele, o jovem sempre foi uma pessoa dócil e que a família espera notícias rápidas.
O irmão de Gabriel conta que o estudante é filho caçula, e que a mãe sabia que ele estava na praia na última quinta-feira (31), com amigos. O incidente aconteceu quando o melhor amigo do jovem começou a se afogar e Gabriel pulou na água para salvá-lo.
OUTRA VERSÃO
Uma parente de um dos amigos que estavam na água com Gabriel conta outra versão sobre o caso. Segundo ela, estavam na beira da praia Gabriel e mais dois adolescentes, por volta de 14h da última quinta-feira (31).
Gabriel teria sido o primeiro a ser levado para o fundo pela maré. Os outros garotos teriam tentado puxá-lo de volta com ajuda de uma boia em forma de colchão, mas não conseguiram. Nessa hora, os guarda-vidas entraram em ação e alcançaram os dois amigos. Gabriel, no entanto, foi levado pelas ondas e desapareceu.
Os amigos tentaram ajudar o Gabriel. Ele segurava na boia e descia, não conseguiu se salvar. Ele caiu em um local que tinha um buraco. Foi questão de cinco minutos, afirmou Fabiana da Silva Nascimento, 34 anos, mãe do Alex, que estava na água com Gabriel e o outro amigo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas no mar de Manguinhos ainda na quinta-feira, mas o garoto não foi encontrado.
Bombeiros retomam buscas por adolescente que sumiu em Manguinhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados