Bloco pós-carnaval do Triângulo não tinha autorização de prefeitura

Bloco pós-carnaval realizado no Triângulo das Bermudas, em Vitória, não tinha autorização da prefeitura Crédito: Carlos Alberto Silva

O bloco de pós-carnaval Encontro das Sereias reúne diversos foliões, desde a tarde deste sábado (17), no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Entretanto, sua realização não foi informada oficialmente à prefeitura da Capital. Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, por esse motivo não foi possível planejar interdições de ruas próximas previamente.

De acordo com o Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira Mota, o bloco foi organizado espontaneamente, e que mesmo não notificada, a prefeitura não pode impedir a sua realização. Explicou ainda que devido à grande aglomeração de pessoas, a rua João da cruz precisou ser interditada por agentes de trânsito presentes no local.

Esse evento não foi programado, e por isso a Guarda Municipal não planejou interdições para o trânsito. Acontece que a prefeitura monitorou, e nossos agentes se encontram no local acompanhando. O direito de reunião é constitucional. As pessoas podem se reunir, desde que desarmadas. O município não pode proibir, pois é um direito, disse o secretário.

Frônzio Calheira destaca que quando o bloco é autorizado, a prefeitura e a Polícia Militar se planejam para minimizar os impactos para moradores, motoristas e participantes. Quando o bloco pede autorização, é feito todo um aparato para dar maior tranquilidade para os moradores e participantes. No Triângulo, não foi. Estamos com o efetivo que tenta minimizar os impactos, afirmou o secretário.

RESPONSABILIZAÇÃO

Ainda segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, quem convocou o bloco pode ser responsabilizado por incidentes que possam vir a acontecer.

Quem convocou pode ser responsabilizado dependo do incidente. Vai depender da investigação. Quem investiga é a Polícia Civil. A prefeitura investiga danos contra o patrimônio público, disse Frônzio Calheira Mota.