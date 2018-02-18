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Praia do Canto

Bloco pós-carnaval do Triângulo não tinha autorização de prefeitura

De acordo com secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, mesmo não notificada, prefeitura não poderia impedir evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 23:40

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 23:40

Bloco pós-carnaval realizado no Triângulo das Bermudas, em Vitória, não tinha autorização da prefeitura Crédito: Carlos Alberto Silva
O bloco de pós-carnaval Encontro das Sereias reúne diversos foliões, desde a tarde deste sábado (17), no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Entretanto, sua realização não foi informada oficialmente à prefeitura da Capital. Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, por esse motivo não foi possível planejar interdições de ruas próximas previamente.
De acordo com o Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira Mota, o bloco foi organizado espontaneamente, e que mesmo não notificada, a prefeitura não pode impedir a sua realização. Explicou ainda que devido à grande aglomeração de pessoas, a rua João da cruz precisou ser interditada por agentes de trânsito presentes no local.
Esse evento não foi programado, e por isso a Guarda Municipal não planejou interdições para o trânsito. Acontece que a prefeitura monitorou, e nossos agentes se encontram no local acompanhando. O direito de reunião é constitucional. As pessoas podem se reunir, desde que desarmadas. O município não pode proibir, pois é um direito, disse o secretário.
Frônzio Calheira destaca que quando o bloco é autorizado, a prefeitura e a Polícia Militar se planejam para minimizar os impactos para moradores, motoristas e participantes. Quando o bloco pede autorização, é feito todo um aparato para dar maior tranquilidade para os moradores e participantes. No Triângulo, não foi. Estamos com o efetivo que tenta minimizar os impactos, afirmou o secretário.
RESPONSABILIZAÇÃO
Ainda segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, quem convocou o bloco pode ser responsabilizado por incidentes que possam vir a acontecer.
Quem convocou pode ser responsabilizado dependo do incidente. Vai depender da investigação. Quem investiga é a Polícia Civil. A prefeitura investiga danos contra o patrimônio público, disse Frônzio Calheira Mota.
 

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