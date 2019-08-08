Vista privilegiada

Beleza na ida e na volta: o que você vai ver do mirante da Terceira Ponte

Para os que seguem para Vila Velha, será possível ver o Convento da Penha e uma parte do município. Já do lado direito será possível observar a Praça do Papa, o Penedo e a entrada do Porto de Vitória

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 20:39 - Atualizado há 6 anos

Dois mirantes que vão ser instalados na altura do vão central da Terceira Ponte - um de cada lado da via - vão permitir aos ciclistas uma vista privilegiada da baía de Vitória. O projeto tem prazo de conclusão de três anos, mas há a expectativa de que na metade deste tempo a ciclovia de um dos lados já esteja liberada e, por consequência, um dos mirantes.

Nas imagens abaixo, você poderá ter uma ideia de como será a visualização da baía, dependendo da ciclovia em que estiver. Para os que seguem de Vitória para Vila Velha, do lado esquerdo, será possível ver o Convento da Penha, o 38º Batalhão de Infantaria do Exército, a Escola de Aprendizes de Marinheiros (Eames) e uma parte de Vila Velha. Já do lado direito poderá observar a Praça do Papa, o bairro Jesus de Nazareth e, ao fundo, o Penedo e a entrada do Porto de Vitória.

Vista mirante da Terceira Ponte no sentido Vitória Vila Velha Crédito: Marcelo Franco

Já os que seguem para Vitória, do lado direito terá a vista do Morro do Moreno e, ao fundo a saída da baía de Vitória, além do Complexo de Tubarão. Do lado direito avistará as ilhas do Boi e a do Frade, e os bairros que se seguem até a Praia de Camburi.

Vista mirante da Terceira Ponte no sentido Vila Velha - Vitória Crédito: Marcelo Franco

Visto do alto, é possível constatar onde os dois mirantes vão ser instalados, segundo o projeto apresentado pelo governo do Estado. Eles vão ser localizados bem próximo a um dos pilares do vão central da Terceira Ponte.

O avistamento, segundo o projeto apresentado pelo governo, será possível por intermédio de janelões de vidro que vão ser instalados nas estrutura metálica da ciclovia. Um de cada lado da via. Como não será possível retornar na ciclovia, em sentido contrário, para avistar o outro lado será preciso seguir pela ciclovia até Vila Velha, por exemplo, e de lá pegar a outra ciclovia em direção a Vitória, onde poderá observar o outro lado da baía.

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

De acordo com o projeto, nas laterais das ciclovias da Terceira Ponte haverá uma estrutura metálica (veja abaixo) de três metros, que tem o objetivo de servir como barreira para impedir suicídios. Uma estrutura, segundo Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, que impede as pessoas de nela subirem, ou seja, não poderão ser escaladas.

Elas vão margear toda a ciclovia até a chegada em Vitória ou Vila Velha. O único espaço de visão para a baía ocorrerá nos mirantes que vão ser instalados na altura do vão central da ponte. Toda a estrutura vai ficará abaixo da altura da mureta que limita o espaço dos veículos, não permitindo com que o ciclista visualize os carros da via e que os motoristas não percam a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte.

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

As novas ciclovias vão ser formadas por estruturas metálicas que serão instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da ponte. Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas.





