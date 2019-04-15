Bebê nasce com dentes em hospital na Serra

Bebê nasce com dois dentinhos na Maternidade de Alto Risco do Hospital Dr. Jayme Crédito: Sesa | Divulgação

Serra, na última sexta-feira (12), e para surpresa das equipes assistenciais e dos pais, ela nasceu com dois dentinhos. A unidade, no entanto, não divulgou a imagem dos dentinhos. A pequena Heloísa, de apenas três dias de vida, já ganhou as lentes das câmeras. A menina nasceu na Maternidade de Alto Risco do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na, na última sexta-feira (12), e para surpresa das equipes assistenciais e dos pais, ela nasceu com dois dentinhos. A unidade, no entanto, não divulgou a imagem dos dentinhos.

Segundo a neonatologista do Hospital Dr. Jayme, Sandra Scherrer, a probabilidade de uma criança nascer com dentes é de uma a cada dois mil nascimentos.

“Esse é um fato raro, que ocorre mais em bebês do sexo feminino. Outra característica é a hereditariedade — provavelmente, alguém da família já nasceu com dentinhos também, mas não há nada com que se preocupar, isso pode acontecer e não impede a amamentação, por exemplo. A bebê será encaminhada para um odontopediatra que vai avaliar o melhor a ser feito”, explicou.

A mamãe da Heloísa, Luana Ribeiro Mota, de 27 anos, relatou como foi a surpresa ao ver os dentinhos da pequena.

Nós ficamos bem surpresos quando vimos e até preocupados porque não sabíamos se era normal ou se precisaríamos de algum outro cuidado com ela, mas a médica já nos explicou tudo e nos tranquilizou Luana Ribeiro Mota