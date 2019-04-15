Bebê nasce com dentes em hospital na Serra

A pequena Heloísa, de apenas três dias de vida, já ganhou as lentes das câmeras. A menina nasceu na Maternidade de Alto Risco do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na última sexta-feira (12), e para surpresa das equipes assistenciais e dos pais, ela nasceu com dois dentinhos. A unidade, no entanto, não divulgou a imagem dos dentinhos.
Segundo a neonatologista do Hospital Dr. Jayme, Sandra Scherrer, a probabilidade de uma criança nascer com dentes é de uma a cada dois mil nascimentos.
“Esse é um fato raro, que ocorre mais em bebês do sexo feminino. Outra característica é a hereditariedade — provavelmente, alguém da família já nasceu com dentinhos também, mas não há nada com que se preocupar, isso pode acontecer e não impede a amamentação, por exemplo. A bebê será encaminhada para um odontopediatra que vai avaliar o melhor a ser feito”, explicou.
A mamãe da Heloísa, Luana Ribeiro Mota, de 27 anos, relatou como foi a surpresa ao ver os dentinhos da pequena.
Nós ficamos bem surpresos quando vimos e até preocupados porque não sabíamos se era normal ou se precisaríamos de algum outro cuidado com ela, mas a médica já nos explicou tudo e nos tranquilizou
Pesando quase três quilos, a Heloísa mama exclusivamente o leite materno desde o seu nascimento e, apensar dos dentinhos, nada tem atrapalhado as rotinas de mãe e filha. “Hoje recebemos alta hospitalar e estamos indo para casa. Graças a Deus está tudo bem comigo e com minha bebê. A amamentação exclusiva vai continuar até o sexto mês. Sei que esse início pode doer um pouco mais, mas tudo vai dar certo e minha filha vai crescer forte e saudável”, disse a mãe de Heloísa.