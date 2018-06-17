Bandidos roubam caminhão carregado com fraldas em Linhares, ES

Um bando armado rendeu o motorista de um caminhão na BR 101, em Linhares, roubou o veículo que estava carregado com fraldas descartáveis e ainda sequestrou a vítima. O caso aconteceu na última sexta-feira (15), mas o caminhoneiro só foi liberado pelos criminosos e conseguiu avisar as autoridades policiais na madrugada deste sábado (16).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 32 anos, seguia com o caminhão pela rodovia, nas proximidades da Reserva Natural da Vale, por volta das 16h30 de sexta-feira, com destino à cidade de Itabaiana, em Sergipe. A viagem, no entanto, foi interrompida por três homens armados que estavam a bordo de uma caminhonete Toyota Hilux de cor preta.

O caminhoneiro foi abordado durante uma subida da BR 101, quando os bandidos anunciaram o assalto e deram ordens para parar o veículo. A vítima desceu do caminhão e um dos criminosos assumiu a direção para um destino desconhecido.

Ainda segundo a PM, os outros dois bandidos embarcaram o caminhoneiro na Hilux e seguiram por estradas vicinais, que beiram a rodovia federal, para ganhar tempo e o roubo do caminhão não chegar ao conhecimento da polícia.