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Nem fralda de bebê escapa

Bandidos roubam caminhão carregado com fraldas em Linhares, ES

Caminhoneiro seguia pela BR 101, em Linhares, quando foi surpreendido por três criminosos armados em uma Toyota Hilux. Ele só foi liberado pelos criminosos no dia seguinte

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 13:04
Um bando armado rendeu o motorista de um caminhão na BR 101, em Linhares, roubou o veículo que estava carregado com fraldas descartáveis e ainda sequestrou a vítima. O caso aconteceu na última sexta-feira (15), mas o caminhoneiro só foi liberado pelos criminosos e conseguiu avisar as autoridades policiais na madrugada deste sábado (16).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 32 anos, seguia com o caminhão pela rodovia, nas proximidades da Reserva Natural da Vale, por volta das 16h30 de sexta-feira, com destino à cidade de Itabaiana, em Sergipe. A viagem, no entanto, foi interrompida por três homens armados que estavam a bordo de uma caminhonete Toyota Hilux de cor preta.
O caminhoneiro foi abordado durante uma subida da BR 101, quando os bandidos anunciaram o assalto e deram ordens para parar o veículo. A vítima desceu do caminhão e um dos criminosos assumiu a direção para um destino desconhecido.
Ainda segundo a PM, os outros dois bandidos embarcaram o caminhoneiro na Hilux e seguiram por estradas vicinais, que beiram a rodovia federal, para ganhar tempo e o roubo do caminhão não chegar ao conhecimento da polícia.
A vítima só foi liberada na madrugada de sábado. Por volta das 4h30, após uma longa caminhada, o caminhoneiro encontrou um telefone público em frente a uma garagem de ônibus, no bairro Três Barras, em Linhares, e chamou a Polícia Militar. Os suspeitos não foram encontrados.

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