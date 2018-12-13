Bairros vão ganhar centrais de segurança sobre rodas da Polícia Militar

Modelo da base móvel da Polícia Militar que vai para as ruas na próxima semana Crédito: José Carlos Schaeffer

Grande Vitória vão auxiliar o trabalho das Bases Comunitárias Móveis (BCM) da Polícia Militar, que atenderão bairros e polos comerciais. A informação foi passada durante a cerimônia de entrega dos veículos ontem, na Praça do Papa, em Vitória. As câmeras de videomonitoramento das prefeituras davão auxiliar o trabalho das Bases Comunitárias Móveis (BCM) da, que atenderão bairros e polos comerciais. A informação foi passada durante a cerimônia de entrega dos veículos ontem, na, em Vitória.

Segundo o Secretário Estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, as imagens do sistema de videomonitoramento das prefeituras poderão ser utilizadas pelos PMs que atuarem nas bases móveis, criando centrais de segurança sobre rodas. Os policiais também terão a oportunidade de monitorar as câmeras daquele bairro, pois terão tecnologia para captar as imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura local.

Os locais escolhidos para a implantação das BCM foram definidos a partir de um levantamento dos bairros em que há um alto registro de crimes contra a pessoa. Também terão a presença das unidades os polos comerciais de grande movimentação.

Segundo Nylton Rodrigues, a base tem como objetivo resgatar o ponto de referência da Polícia Militar nas comunidades.

A base será fixa em um determinado local, ela não vai patrulhar. Ali ela fará o atendimento à população. Nós vamos aumentar a ostensividade e eficiência da Polícia Militar Nylton Rodrigues, secretário Estadual de Segurança Pública

As bases são vans que contam com câmeras internas e externas de videomonitoramento, monitores, notebooks, acesso à internet e equipamentos que possibilitam um monitoramento da movimentação de pessoas nas imediações da base. Serão 40 novas bases, sendo que 31 delas na região metropolitana e nove no interior do Estado.

Cada unidade contará com dois policiais que também prestarão atendimento à comunidade. Serviços como registro de boletim de ocorrências poderão ser feitos diretamente na base, sem que o cidadão precise ir até uma delegacia.

Dessas bases nós acessamos o boletim unificado das policiais Civil e Militar. Então, ocorrências de furto de uma bicicleta, de um celular, poderão ser registradas e de lá serão encaminhadas para uma delegacia por conta dessa tecnologia, disse Rodrigues.

Para o comandante-geral da PM, Alexandre Ramalho, a tecnologia implantada nos veículos será o diferencial no atendimento à população. No passado, a PM já teve as bases móveis, mas que careciam dessa tecnologia.

Os drones que já são utilizados em operações da PM em morros da Capital também terão o funcionamento integrado às bases móveis, segundo Ramalho. As atividades com drone, com a patrulha dos morros, de blitz, todas continuarão e agora integradas às bases.

A previsão é de que os veículos comecem a operar a partir da próxima semana. Além das bases comunitárias móveis, foram entregues 13 viaturas para a Companhia Especializada de Polícia Escolar, 34 viaturas para o Batalhão de Polícia de Trânsito e duas vans que servirão à Companhia de Missões Especiais (Cimesp).

PREFEITURAS

A prefeitura de Vitória informou que as imagens já são disponibilizadas para a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) por um convênio que prevê essa integração. No entanto, diz que cabe à pasta criar as condições técnicas para repassar às unidades móveis. Cariacica informou que a disponibilização das imagens será feita em tempo real assim que as bases começarem a funcionar.

Vila Velha disse que já disponibiliza as imagens para a Sesp e que basta apenas acertar os detalhes técnicos para a operacionalização. Já a Serra informou que a integração e disponibilização das câmeras ainda está sendo concluída.

POLICIAMENTO MAIS PERTO DA COMUNIDADE

A expectativa para os moradores de bairros onde as bases móveis estarão presentes, a partir da próxima semana, é de que possam circular com mais segurança e que os problemas já existentes diminuam.

A presença de usuários de drogas na praça inibe as crianças e moradores no local. Acredito que a presença frequente da PM irá mudar essa situação, afirmou a dona de casa Josiane da Silva, 33, moradora de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Os comerciantes também afirmam que a presença da polícia é vista com bastante otimismo. Além da maior segurança para os próprios comerciantes, a vigilância pode atrair mais consumidores.

Para a vendedora Jenaína Carvalho, 29 anos, de Novo Horizonte, na Serra, a notícia da vigilância constante da PM é vista com bons olhos. Os roubos contra pedestres aqui é grande, em especial na avenida principal. Isso nos deixa aflitos. Agora, no final do ano, o comércio também vira alvo de assaltos. Um olhar mais atento da polícia é muito bem-vindo, disse.

No bairro Novo México, em Vila Velha, a comerciante Neuza Martins da Silva aguarda ansiosamente a chegada dos militares. Para ela, a presença da PM irá trazer tranquilidade e inibir a ação dos criminosos na região.

Já reclamei várias vezes, pedi a presença da polícia. A insegurança atrapalha o comércio, isso aqui vira uma algazarra no fim de semana. A gente tem que andar se vigiando o tempo inteiro, contou.

Há cerca de dois meses trabalhando na praça de Novo México, o chaveiro Ronei Santos, 24, contou que apesar de nunca ter sido vítima de violência na região, sempre ouviu com frequência queixas sobre a insegurança na região.

Ter uma base da policial próxima ao meu local de trabalho me transmite a sensação de segurança. Já ouvi relatos de que esse bairro é bastante violento, contou.

Ainda em Vila Velha, no bairro Glória, a técnica em administração Kelly Anne de Jesus Sudário, 37, contou que ficará mais tranquila com a presença da polícia na praça Meyerfreund. Essa base já devia ter sido instalada aqui na praça há muito tempo. Os assaltos são frequentes, eu vivo com medo de mandar os meus filhos para a escola. Sem dúvidas a presença da polícia vai me trazer mais tranquilidade, comemora.

BAIRROS QUE VÃO GANHAR BASE MÓVEL DA PM

Vitória

Bairro da Penha: praça do bairro

Itararé: praça do bairro

Nova Palestina: Rua do Caju

São Pedro: próximo à Escola Viva

Praia do Canto: próximo ao Centro da Praia Shopping

Bairro República: em frente à praça de Goiabeiras

Mata da Praia: cruzamento da Avenida Adalberto Simão Nader com a Avenida Dante Michelini

Vila Velha

Ulisses Guimarães: próximo à padaria União

Barramares: próximo à unidade de saúde

Boa Vista II: cruzamento da Rua Juscelino Kubitschek com a Rua Doutor Annor da Silva

São Torquato: praça Getúlio Vargas

Santa Rita: cruzamento da Avenida Fernando Antônio da Silveira

Novo México: em frente à praça do bairro

Glória: praça Meyerfreund

Serra

Central Carapina: próximo à UAPS

Jardim Carapina: próximo à EMEF João Paulo Segundo

Novo Horizonte: Av. Brasil, no cruzamento com a Rua Pavão

Planalto Serrano: em frente à Escola Ismenio Vidigal

Vila Nova de Colares: Av. Colares Júnior

Feu Rosa: interseção da Rua das Palmeiras com a Rua dos Cedros

Bairro das Laranjeiras: Avenida Minas Gerais

Viana

Vila Bethânia: Rua Santa Helena (próximo à Escola Maria de Novaes Pinheiro)

Marcílio de Noronha: Avenida Espírito Santo (próximo ao Banestes e aos Correios)

Cariacica

Flexal II: em frente ao campo do Apollo

Nova Esperança: Av. União

Nova Rosa da Penha: Praça do Céu

Castelo Branco: Rua Londrina

Campo Grande: praça na Avenida Expedito Garcia

Guarapari

Adalberto Simão Nader: Rua Rosalina Rossi Assunção

Praia do Morro: Av. Beira-Mar

Meaípe: Avenida Padre José de Anchieta

Linhares

Interlagos: Avenida Vasco Fernandes Coutinho

Aviso: Avenida Aviso

São Mateus

Vila Nova: Avenida Argentina

Bonsucesso: Avenida Dom José Dalvi

Cachoeiro de Itapemirim

Bairro Zumbi: entre a Avenida José Felix Chein, a Rua Etelvina Vivácqua e a Rua Jordão Passamai

Village da Luz: Praça do bairro

Colatina

Ayrton Senna: Rua João Batista do Vale (praça da academia popular)

Bela Vista: Rua Etelviro Teixeira (próximo à estátua do Cristo Redentor)

Pinheiros