Home
>
Grande Vitória
>
Avenida interditada por causa de incêndio será liberada nesta quarta

Avenida interditada por causa de incêndio será liberada nesta quarta

Equipes da prefeitura estão realizando os últimos trabalhos de limpeza na região em que uma loja pegou fogo para a liberação do trecho, que deve acontecer no início da tarde