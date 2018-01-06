Avenida Dante Michelini vai receber faixa exclusiva para ônibus

Avenida Dante Michelini Crédito: Reprodução | Internet

A avenida Dante Michelini, um dos principais corredores viários de Vitória, vai ter faixa exclusiva para ônibus a partir deste mês. O início da implantação está previsto para a próxima semana, com sinalização da via e instalação de câmeras para monitoramento dos motoristas.

O trecho contemplado começa no píer de Iemanjá e segue até o cruzamento da Dante Michelini com a avenida Norte-Sul, totalizando 3,8 quilômetros de extensão. A faixa exclusiva será a da direita, em razão dos pontos de ônibus estarem situados neste lado da pista. Ela também poderá ser usada por táxis e vans. A previsão é instalar de 12 a 15 câmeras de videomonitoramento.

Vamos começar em um sentido da avenida, avaliar, fazer eventuais ajustes e, depois, implantamos também no sentido Jardim Camburi-Centro, explica Tyago Hoffmann, secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana.

A exclusividade, contudo, será programada para determinados horários, quando há maior fluxo de veículos. A equipe técnica está fazendo avaliação mas, a princípio, deverá ser adotada de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e, aos sábados, até as 15h.

Depois da avenida Dante Michelini, a previsão é levar a faixa exclusiva - projeto denominado Linha Verde - para a Reta da Penha. Outras vias também poderão ter a circulação restrita ao transporte de passageiros e estudos são feitos para avaliar sua viabilidade.

Vamos fazendo aos poucos porque essa mudança requer a criação de nova cultura de priorização do transporte coletivo. A ideia é fazer com que a população perceba que andar de transporte coletivo vai ter ganho de tempo, vai ser melhor do que sair de carro de casa. Hoje, não há essa percepção, observa Hoffmann.

Questionado sobre os motoristas de transporte por aplicativo utilizarem a faixa exclusiva, o secretário diz que não é possível liberar o tráfego para esses profissionais porque os veículos não têm identificação e, no videomonitoramento, o carro será classificado como particular e, para esses casos, é emitida uma multa.

INFRAÇÕES

Atualmente, há dois trechos na avenida Desembargador Santos Neves, na Praia de Santa Helena, onde a faixa exclusiva já é adotada. Uma, no sentido Reta da Penha (ônibus, vans e táxis), e outra, para a rua Duckla de Aguiar com acesso à Terceira Ponte (só ônibus). Desde que o sistema de videomonitoramento foi implantado na região, em agosto, as infrações têm diminuído. No primeiro mês, foram 473 autuações - uma média de 15,7 multas por dia. Em novembro, foram registradas 69.

No mês de dezembro não houve autuações por videomonitoramento porque o sistema passava por ajustes. Tyago Hoffmann explicou que, até então, as câmeras registravam apenas as placas dianteiras dos veículos. E como alguns motoristas tentavam burlar a fiscalização, aproximando-se bastante de ônibus à sua frente para evitar o registro da placa, agora as câmeras também captam a imagem da traseira dos automóveis.

Apesar da série histórica ser pequena, podemos afirmar que a redução foi drástica a partir do videomonitoramento, e vamos adotá-lo em todos os corredores onde for implantada a faixa exclusiva. Está havendo uma conscientização, ainda que possa ser resultado dos autos de infração, afirma o secretário. A multa para quem circula em área exclusiva é considerada grave, custa R$ 195,23 e resulta na perda de cinco pontos na carteira de habilitação.