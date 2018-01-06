Avenida Dante Michelini vai receber faixa exclusiva para ônibus

A avenida Dante Michelini, um dos principais corredores viários de Vitória, vai ter faixa exclusiva para ônibus a partir deste mês. O início da implantação está previsto para a próxima semana, com sinalização da via e instalação de câmeras para monitoramento dos motoristas.
O trecho contemplado começa no píer de Iemanjá e segue até o cruzamento da Dante Michelini com a avenida Norte-Sul, totalizando 3,8 quilômetros de extensão. A faixa exclusiva será a da direita, em razão dos pontos de ônibus estarem situados neste lado da pista. Ela também poderá ser usada por táxis e vans. A previsão é instalar de 12 a 15 câmeras de videomonitoramento.
Vamos começar em um sentido da avenida, avaliar, fazer eventuais ajustes e, depois, implantamos também no sentido Jardim Camburi-Centro, explica Tyago Hoffmann, secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana.
A exclusividade, contudo, será programada para determinados horários, quando há maior fluxo de veículos. A equipe técnica está fazendo avaliação mas, a princípio, deverá ser adotada de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e, aos sábados, até as 15h.
Depois da avenida Dante Michelini, a previsão é levar a faixa exclusiva - projeto denominado Linha Verde - para a Reta da Penha. Outras vias também poderão ter a circulação restrita ao transporte de passageiros e estudos são feitos para avaliar sua viabilidade.
Vamos fazendo aos poucos porque essa mudança requer a criação de nova cultura de priorização do transporte coletivo. A ideia é fazer com que a população perceba que andar de transporte coletivo vai ter ganho de tempo, vai ser melhor do que sair de carro de casa. Hoje, não há essa percepção, observa Hoffmann.
Questionado sobre os motoristas de transporte por aplicativo utilizarem a faixa exclusiva, o secretário diz que não é possível liberar o tráfego para esses profissionais porque os veículos não têm identificação e, no videomonitoramento, o carro será classificado como particular e, para esses casos, é emitida uma multa.
INFRAÇÕES
Atualmente, há dois trechos na avenida Desembargador Santos Neves, na Praia de Santa Helena, onde a faixa exclusiva já é adotada. Uma, no sentido Reta da Penha (ônibus, vans e táxis), e outra, para a rua Duckla de Aguiar com acesso à Terceira Ponte (só ônibus). Desde que o sistema de videomonitoramento foi implantado na região, em agosto, as infrações têm diminuído. No primeiro mês, foram 473 autuações - uma média de 15,7 multas por dia. Em novembro, foram registradas 69.
No mês de dezembro não houve autuações por videomonitoramento porque o sistema passava por ajustes. Tyago Hoffmann explicou que, até então, as câmeras registravam apenas as placas dianteiras dos veículos. E como alguns motoristas tentavam burlar a fiscalização, aproximando-se bastante de ônibus à sua frente para evitar o registro da placa, agora as câmeras também captam a imagem da traseira dos automóveis.
Apesar da série histórica ser pequena, podemos afirmar que a redução foi drástica a partir do videomonitoramento, e vamos adotá-lo em todos os corredores onde for implantada a faixa exclusiva. Está havendo uma conscientização, ainda que possa ser resultado dos autos de infração, afirma o secretário. A multa para quem circula em área exclusiva é considerada grave, custa R$ 195,23 e resulta na perda de cinco pontos na carteira de habilitação.