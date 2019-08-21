Auditores da Receita Federal fazem protesto em Vitória nesta quarta

Os auditores criticam o fato do ministro do STF Alexandre de Moraes suspender as fiscalizações da Receita Federal envolvendo parentes e empresas de ministros do Supremo e outras autoridades. Dois auditores ficais afastados pelo ministro do STF atuavam em Vitória e integravam uma equipe especial. Ostemporariamente por Moraes por "indevida quebra de sigilo".