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Mobilização Nacional

Auditores da Receita Federal fazem protesto em Vitória nesta quarta

A manifestação foi contra decisões recentes de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 08:22

Angelo Santos Dias

Angelo Santos Dias

Publicado em 

21 ago 2019 às 08:22
Auditores fiscais da Receita Federal fazem protesto em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Auditores fiscais da Receita Federal que atuam no Espírito Santo se uniram a uma mobilização nacional e realizam um protesto na manhã desta quarta-feira (21). Mostrando cartazes e vestindo roupas preta em sinal de protesto, os auditores estão reunidos na nova sede da Receita Federal no estado, em Vitória.
> Auditores fiscais fazem ato público "contra a mordaça" em Vitória
O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Espírito Santo, Luciano Teixeira, explicou que a mobilização é contra decisões recentes de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU).
Os auditores criticam o fato do ministro do STF Alexandre de Moraes suspender as fiscalizações da Receita Federal envolvendo parentes e empresas de ministros do Supremo e outras autoridades. Dois auditores ficais afastados pelo ministro do STF atuavam em Vitória e integravam uma equipe especial. Os auditores fiscais Luciano Francisco Castro e Wilson Nelson da Silva, servidores efetivos, foram afastados temporariamente por Moraes por "indevida quebra de sigilo".
Auditores da Receita Federal fazem protesto em Vitória nesta quarta
Os auditores também reclamam que o ministro do TCU, Bruno Dantas, determinou à Receita que informasse números dos processos das fiscalizações, nos últimos cinco anos, que envolvam membros e ex-membros de órgãos federais, dos cônjuges e dependentes. Na avaliação de Luciano Teixeira, essas decisões prejudicam as fiscalizações feitas pelos auditores.
FISCALIZAÇÃO SUSPENSA DURANTE A MANHÃ
Os serviços de fiscalização tributária de mercadorias exportadas e importadas estão suspensos em todo o estado durante a manhã desta quarta-feira (21) e serão retomados no período da tarde.

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