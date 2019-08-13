As linhas que não rodaram por conta da greve dos rodoviários

A greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) chegou ao segundo dia nesta terça-feira (13) com oito linhas que não saíram das garagens.
A greve foi motivada pelo início da circulação de novos ônibus com ar-condicionado, internet Wi-Fi e sem cobrador.
Para a categoria, a ausência do cobrador nos coletivos vai acarretar a demissão de funcionários que operam o Sistema Transcol.
De acordo com informações da Ceturb-ES, as linhas expressas são utilizadas em horários de pico para auxiliar as linhas matriz. Os ônibus expressos que não saíram são:
- 533 (Terminal de Campo Grande/Terminal de Vila Velha)
- 519 (Terminal de Carapina/Terminal Ibes)
- 543 (Terminal de Jacaraípe/ Terminal de Itacibá)
- 542 (Terminal de Jacaraípe/ Shopping Vitória)
- 534 - (Serra/ Terminal Campo Grande)
- 517 (Terminal de Laranjeiras/ Rodoviária)
- 528 (Terminal de Laranjeiras/ Shopping Vitória)
- 537 ( Terminal de Carapina/ Shopping Vitória)