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Nesta terça

As linhas que não rodaram por conta da greve dos rodoviários

A greve foi motivada pelo início da circulação de novos ônibus com ar-condicionado, internet Wi-Fi e sem cobrador

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 09:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 09:18
A linha 519 não rodou nesta terça-feira Crédito: Caíque Verli
A greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) chegou ao segundo dia nesta terça-feira (13) com oito linhas que não saíram das garagens. 
A greve foi motivada pelo início da circulação de novos ônibus com ar-condicionado, internet Wi-Fi e sem cobrador.
Para a categoria, a ausência do cobrador nos coletivos vai acarretar a demissão de funcionários que operam o Sistema Transcol.
> Ceturb: frota de ônibus em horário de maior pico não passou de 58,8%
De acordo com informações da Ceturb-ES, as linhas expressas são utilizadas em horários de pico para auxiliar as linhas matriz. Os ônibus expressos que não saíram são:
- 533 (Terminal de Campo Grande/Terminal de Vila Velha)
- 519  (Terminal de Carapina/Terminal Ibes)
- 543 (Terminal de Jacaraípe/ Terminal de Itacibá)
- 542 (Terminal de Jacaraípe/ Shopping Vitória)
- 534 - (Serra/ Terminal Campo Grande)
- 517 (Terminal de Laranjeiras/ Rodoviária)
- 528 (Terminal de Laranjeiras/ Shopping Vitória) 
- 537 ( Terminal de Carapina/ Shopping Vitória)
> Greve dos rodoviários é o sétimo ato da categoria do ano

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