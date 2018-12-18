Apostas de Cariacica e Serra levam mais de R$ 110 mil na Lotofácil

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Cariacica, e uma da Serra, levaram para casa o prêmio de R$ 115.177,92, cada, no sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (17). Duas apostas feitas na Grande Vitória, uma de, e uma da, levaram para casa o prêmio de R$ 115.177,92, cada, no sorteio dadesta segunda-feira (17).

Os números sorteados no concurso foram: 01-03-04-06-07-09-10-12-13-15-18-19-22-24 -25. Os sortudos do Espírito Santo dividiram o prêmio principal de R$ 1.612.490,88 com outros 12 apostadores do país.

R$ 2.661.083,63 NO INÍCIO DO MÊS

Conceição da Barra, no Norte do Estado, levou o prêmio de R$ 2.661.083,63. No último dia 05 de dezembro, um apostador de, no Norte do Estado, levou o prêmio de R$ 2.661.083,63.

Em um único jogo o apostador acertou os 15 números sorteados no concurso de quarta-feira (05).

De acordo com um dos donos da lotérica premiada, localizada no Centro, o apostador milionário é morador do município, fez uma aposta única e ganhou o sozinho o prêmio.

"O sortudo fez uma única aposta e ganhou uma bolada dessas. Ele já veio buscar o prêmio", disse Frederico Barros. Após a divulgação do resultado, o comerciante disse que o número de apostas na lotérica, que existe há 20 anos, também aumentou.

"As pessoas estão comentando muito na cidade e o número de apostas aqui aumentou um pouco. Em 20 anos de lotérica, nunca tinha saído um prêmio tão grande assim daqui. Já cheguei até a ouvir piadas sobre isso. Agora que estamos com o pé quente, outras pessoas também vieram apostar", disse.

CAPIXABAS COM SORTE

Apósta foi feita na lotérica Mage, no Parque Moscoso Crédito: Caíque Verli | CBN

No dia 26 de setembro, uma aposta única feita na lotérica Mage, localizada no Parque Moscoso, em Vitória , levou para casa a bolada de R$ 2.420.701,10.

Segundo a proprietária da lotérica, Maria Luzia Fernandes Alves, em 26 anos de funcionamento é a primeira vez que sai um prêmio da Mega-Sena no estabelecimento.

O próximo sorteio será realizado no sábado (29), com a premiação estimada de R$ 3.000.000,00.

CAPIXABAS COM SORTE

No dia 14 de setembro, um morador de Colatina , na região Noroeste do Estado, faturou R$ 490.147,46 no concurso 1711 da Lotofácil. Mais dois apostadores acertaram os números premiados e também levaram a bolada. Os números sorteados são 01,02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 23. Ao todo, três pessoas acertaram os 15 números. Além do ganhador de Colatina, um morador do Rio de Janeiro e uma aposta do Canal Eletrônico também foram contemplados.

No dia 17, um apostador de São Mateus , região Norte do Estado, levou para casa o prêmio de R$ 133.997,27 no sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (17). O prêmio sorteado foi de R$ 2.000.000,00.