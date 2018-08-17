Após multa do Detran de Goiás, capixaba luta para regularizar veículo

Sem resolver problema da multa, dono do carro não consegue pagar o licenciamento Crédito: Arquivo - GZ

O capixaba Francisco Quitas Neto, de 69 anos, foi multado em R$ 130 e perdeu quatro pontos na carteira de habilitação por dirigir com os faróis apagados. A multa foi aplicada em Goiânia, mas Neto garante que nunca esteve na capital de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil. Desde outubro de 2017, quando recebeu a multa, ele tenta recorrer da punição, mas sem obter resposta até o momento, está impedido de circular com o veículo.

A situação piorou depois que o licenciamento do veículo, um Honda Civic, de cor prata, venceu. Sem resolver a situação da multa, Neto não tem como quitar o licenciamento. Nas muitas tentativas de resolver o problema, ele procurou o Detran , mas foi informado que nada pode ser feito pelo órgão do Espírito Santo.

"A multa foi aplicada lá em Goiânia, nunca fui lá. Isso foi em outubro do ano passado. Corri atrás, fui no Detran, na furtos e roubos, levei documento para lá e para cá, mandei interposição de recurso para Goiânia, pedindo cancelamento da multa. Já tem mais de seis meses isso e nada. Estou com meu carro parado na garagem, porque o meu licenciamento venceu agora em agosto e sem resolver a pendência da multa eu não posso pagar o licenciamento. Não é nem por conta do valor da multa, é pela sacanagem. Não vou pagar uma multa que não é minha", reclama.

Neto conta que o órgão que está julgando o recurso é o Jari, do Detran de Goiás, mas ele não consegue contato telefônico com o local. "Já tentei suspender a multa até o recurso ser julgado, mas já me disseram que por aqui não consigo fazer nada. É tudo com os órgãos lá em Goiânia. Já liguei para lá mil vezes e nunca consigo falar. Isso é uma vergonha. E, o pior, é saber que se o guarda que aplicou a multa digitou um número errado da placa, jogou no sistema, não conferiu, e a multa veio para mim. Minha placa não deve ter sido clonada, o que aconteceu provavelmente foi um erro", critica.

DETRAN

Procurado pela reportagem, o Detran-ES confirmou que nada pode ser feito pelo órgão do Espírito Santo. A orientação, nesses casos, é solicitar a suspensão da infração ao órgão que aplicou a multa, no caso o Detran de Goiás.