Após liberação de ferrovia, trem de passageiros ainda não circula no ES

Estação Pedro Nolasco: viagens só serão normalizadas nesta quinta Crédito: Caíque Verli

Muitos passageiros com viagem marcada foram surpreendidos na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, com a informação de que o trem entre Cariacica e Belo Horizonte vai continuar sem circulação nesta quarta-feira (16). Eles tiveram que voltar para casa com mala e tudo.

Luzia Mônica foi embarcar a filha, que mora em Governador Valadares e passa férias no Espírito Santo, reclamou que a Vale precisaria avisar os passageiros.

"Comprou passagem tem mais de uma semana e chega aqui e não tem trem. Eles vão reembolsar, mas só dá o dinheiro do trem. E o dinheiro que eu gastei para sair de Guarapari e vir para cá na Estação? É brincadeira", desabafou.

A paralisação afeta mais de 1,2 mil passageiros, segundo a Vale. Quem estão faturando no local são os taxistas. Para atrair os passageiros frustrados, eles oferecem a seguinte 'promoção': se juntarem quatro pessoas com destino a Governador Valadares, cada pessoa paga R$125 pela viagem no táxi.

"Não está tendo trem e muitos passageiros voltando para trás. Estamos esperando para ver se conseguimos pegar uma viagem", conta o taxista Luciano Silva.

A previsão é de que o trem volte a funcionar normalmente nesta quinta-feira (17). Os passageiros, em Belo Horizonte, já conseguem embarcar nesta quarta para o Espírito Santo.

Quem não conseguiu embarcar pode reagendar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem. Para isso, é preciso se dirigir, no prazo de até 30 dias, a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000.

Luzia Mônica reclamou da falta de aviso aos passageiros Crédito: Caíque Verli

O QUE DIZ A VALE

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi liberada para a circulação de trens por volta das 21 horas desta terça-feira (15).

Devido ao horário em que a via foi desocupada, o trem poderá circular nesta quarta-feira (16) no sentindo BH-Vitória. O trem partirá às 7h30 da Estação Ferroviária de Belo Horizonte e completará todo o percurso até Cariacica, no Espírito Santo. Já a viagem no sentindo contrário será restrita ao trecho entre Governador Valadares e Belo Horizonte.

A expectativa é que o trem de passageiros volte a operar normalmente na quinta-feira (17). Quem não conseguir embarcar pode reagendar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem.