Após contaminação , areia de parquinho na Pedra da Cebola é substituída

Após uma análise parasitológica na área do parquinho da, em Vitória, onde foram encontradas irregularidades, a areia do local teve que ser substituída nesta sexta-feira (28), de acordo com a prefeitura da. A troca aconteceu após reclamações feitas por uma família, junto ao Fala Vitória 156.

De acordo com uma creche particular, que emitiu um alerta aos pais, uma criança teria passado mal no mês anterior, depois de ir ao parque. A mãe desconfiou que poderia ser devido à areia. A mulher solicitou à prefeitura uma análise da areia e teve o retorno somente nesta sexta-feira (28), onde foi encontrada uma irregularidade.