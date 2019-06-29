Após uma análise parasitológica na área do parquinho da Pedra da Cebola, em Vitória, onde foram encontradas irregularidades, a areia do local teve que ser substituída nesta sexta-feira (28), de acordo com a prefeitura da Capital. A troca aconteceu após reclamações feitas por uma família, junto ao Fala Vitória 156.
De acordo com uma creche particular, que emitiu um alerta aos pais, uma criança teria passado mal no mês anterior, depois de ir ao parque. A mãe desconfiou que poderia ser devido à areia. A mulher solicitou à prefeitura uma análise da areia e teve o retorno somente nesta sexta-feira (28), onde foi encontrada uma irregularidade.
Após contaminação , areia de parquinho na Pedra da Cebola é substituída
A prefeitura afirmou que "o monitoramento nos parques de Vitória é feito de forma criteriosa, principalmente, aqueles equipamentos que têm áreas de lazer. As areias dos parques são monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), que faz análise da qualidade a fim de garantir a segurança dos usuários", finalizou.