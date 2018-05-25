Após assaltos, alunos de faculdades da Capital pedem mais segurança

Estudante de 23 anos assaltada na Ufes diz que não se sente segura no campus Crédito: Ricardo Medeiros

O clima de insegurança reforçado pelos constantes assaltos ocorridos nas saídas das faculdades da Capital fez com que estudantes de cinco faculdades particulares de Vitória se juntassem e organizassem uma petição apelando por mais segurança.

O documento, que reúne assinaturas de estudantes das faculdades Saberes, Universidade Católica de Vitória, Emescam, Faesa e Multivix, deve ser entregue na próxima semana à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Um dos organizadores da petição, o professor de história Eder Corrêa, disse que ainda não tem contabilizado o número de assinaturas coletadas até agora, mas que a expectativa é conseguir a adesão de alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (campus Vitória), totalizando seis unidades de ensino.

 Quase todos os dias ouvimos relatos de alunos que foram assaltados ou que conhecem alguém da faculdaque também foi, disse.

A movimentação partiu do Centro Acadêmico Chico Prego, da Faculdade Saberes, em Vitória. Logo após o assalto que aconteceu próximo à Faesa, no mês passado, onde um assaltante acabou morto durante um tiroteio, começamos a nos mobilizar. Naquela mesma semana, dois alunos da nossa faculdade foram assaltados depois de saírem da aula, relata Eder.

Os estudantes solicitam que viaturas da Polícia Militar façam o policiamento nos pontos de ônibusda Avenida Vitória até a Ponte da Passagem (na Reta da Penha), das 22 horas até às 22h50.

Por nota, a Polícia Militar informou que embora realize ações de policiamento em toda Região metropolitana, está atenta às novas demandas sociais e se colocou à disposição para discutir novas estratégias que auxiliem na redução de crimes.

UFES

Segundo Eder, a Ufes não entrou na petição, pois conta com um reforço na segurança com rondas diárias da Polícia Militar desde agosto do ano passado graças a uma parceria entre a reitoria da universidade e a PM.

Porém, quem estuda na universidade diz que esse patrulhamento não é tão frequente. Na noite de quarta-feira, por exemplo a estudante de Cinema e Audiovisual da Ufes, de 23 anos, foi assaltada por dois homens de bicicleta quando chegava para a aula. É muito frustrante. A vontade que dá é desistir do curso

Após o assalto, os bandidos que não chegaram a mostrar a arma, fugiram normalmente do local. Assustada, a vítima correu para o prédio onde estuda e ligou para o Ciodes, no 190. Ela também conseguiu pela internet, rastrear o local onde o celular roubado estava.