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Expedito Garcia

Após assalto, Agência dos Correios de Cariacica reabre nesta quarta

Segundo Correios, agência reabre mas vai funcionar em horário especial por conta do jogo do Brasil

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 18:18
Agência dos Correios que sofreu assalto em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Após dois dias fechada, a agência dos Correios localizada na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, reabrirá nesta quarta-feira (27) depois de ter sido alvo de uma tentativa de assalto. O caso aconteceu na tarde de segunda (25), quando funcionários e clientes foram feitos reféns e, desde então, o local permaneceu fechado.
Os Correios informaram que os funcionários também já voltam a trabalhar. A agência reabre nesta quarta com atendimento das 9h às 14h. O funcionamento será em período especial por conta da partida entre Brasil e Sérvia, válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. A previsão é que o horário normal de atendimento, das 9h às 17h, seja retomado na quinta-feira (28).
O ASSALTO
O assalto a agência dos Correios terminou com um bandido baleado durante uma troca de tiros com policiais militares. Por volta de 12h15, dois assaltantes armados invadiram a agência e fizeram clientes e funcionários reféns. Segundo informações apuradas pela reportagem do Gazeta Online, uma das funcionárias da agência, ao se aproximar do estabelecimento, viu as pessoas deitadas, notou a movimentação e foi até uma loja para pedir que ligassem para a Polícia Militar.
Interior de loja onde bandido foi baleado em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Em minutos, os policiais militares chegaram e montaram um cerco em torno da agência. Houve troca de tiros entre policiais e bandidos.
> Veja mais matérias de Polícia
Na fuga, um dos criminoso seguiu em direção à BR 262 fazendo uma cliente refém. O criminoso liberou a mulher e entrou em uma loja localizada a cerca de 300 metros do local. O assaltante foi baleado e preso pelos PMs. Ele foi para o PA de Alto Lage, no mesmo município, e, depois, transferido ao Hospital São Lucas, em Vitória. Na perseguição, o outro assaltante que ainda estava dentro da agência conseguiu fugir.
"OUVI DE 5 A 6 TIROS"
Uma comerciante que tem uma loja perto da agência dos Correios disse que escutou de 5 a 6 tiros no momento em que os criminosos tentavam escapar da polícia. Segundo a comerciante, a ação dos criminosos não deu certo porque uma das funcionárias da agência estranhou a movimentação no local.
"Uma funcionária (dos Correios) foi entrando na porta e percebeu as pessoas deitadas no chão. Aí ela entrou aqui na loja pedindo para ligar para o Ciodes", contou a comerciante.
VÍDEO MOSTRA BANDIDO SAINDO COM REFÉM
Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que um dos bandidos responsáveis pelo assalto à agência dos Correios da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, corre com uma refém pelo meio da rua  muito movimentada no horário do crime. A ação aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (25), por volta das 12h15, e deixou assustados os moradores que passavam pelo local.
O vídeo cedido à reportagem mostra o criminoso de roupa escura saindo às pressas da agência com uma refém, cliente da agência, e a obriga a correr até uma esquina com a BR 262.

Este vídeo pode te interessar

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