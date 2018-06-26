Após assalto, Agência dos Correios de Cariacica reabre nesta quarta

Agência dos Correios que sofreu assalto em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Após dois dias fechada, a agência dos Correios localizada na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, reabrirá nesta quarta-feira (27) depois de ter sido alvo de uma tentativa de assalto. O caso aconteceu na tarde de segunda (25), quando funcionários e clientes foram feitos reféns e, desde então, o local permaneceu fechado.

Os Correios informaram que os funcionários também já voltam a trabalhar. A agência reabre nesta quarta com atendimento das 9h às 14h. O funcionamento será em período especial por conta da partida entre Brasil e Sérvia, válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. A previsão é que o horário normal de atendimento, das 9h às 17h, seja retomado na quinta-feira (28).

O ASSALTO

O assalto a agência dos Correios terminou com um bandido baleado durante uma troca de tiros com policiais militares. Por volta de 12h15, dois assaltantes armados invadiram a agência e fizeram clientes e funcionários reféns. Segundo informações apuradas pela reportagem do Gazeta Online, uma das funcionárias da agência, ao se aproximar do estabelecimento, viu as pessoas deitadas, notou a movimentação e foi até uma loja para pedir que ligassem para a Polícia Militar.

Interior de loja onde bandido foi baleado em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Em minutos, os policiais militares chegaram e montaram um cerco em torno da agência. Houve troca de tiros entre policiais e bandidos.

Na fuga, um dos criminoso seguiu em direção à BR 262 fazendo uma cliente refém. O criminoso liberou a mulher e entrou em uma loja localizada a cerca de 300 metros do local. O assaltante foi baleado e preso pelos PMs. Ele foi para o PA de Alto Lage, no mesmo município, e, depois, transferido ao Hospital São Lucas, em Vitória. Na perseguição, o outro assaltante que ainda estava dentro da agência conseguiu fugir.

"OUVI DE 5 A 6 TIROS"

Uma comerciante que tem uma loja perto da agência dos Correios disse que escutou de 5 a 6 tiros no momento em que os criminosos tentavam escapar da polícia. Segundo a comerciante, a ação dos criminosos não deu certo porque uma das funcionárias da agência estranhou a movimentação no local.

"Uma funcionária (dos Correios) foi entrando na porta e percebeu as pessoas deitadas no chão. Aí ela entrou aqui na loja pedindo para ligar para o Ciodes", contou a comerciante.

VÍDEO MOSTRA BANDIDO SAINDO COM REFÉM

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que um dos bandidos responsáveis pelo assalto à agência dos Correios da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, corre com uma refém pelo meio da rua  muito movimentada no horário do crime. A ação aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (25), por volta das 12h15, e deixou assustados os moradores que passavam pelo local.