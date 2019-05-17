Aplicativo mostra tempo real dos ônibus na Grande Vitória

Sabrina Pereira de Souza Dona de casa, de 29 anos Crédito: Marcelo Prest

O sistema de internet grátis via Wi-Fi já está em funcionamento em 100 ônibus do Sistema Transcol que circulam pela Grande Vitória. O que também ficou disponível para os passageiros desde esta quinta (16) é um aplicativo de celular feito para fornecer informações como horários, localização e percurso de todos os coletivos da frota do Transcol e dos ônibus municipais de Vitória. Um passageiro poderá, por exemplo, saber em quanto tempo o ônibus que ele espera passará no ponto onde ele está.

A expectativa do Governo do Estado é para que, até o fim deste ano, o serviço de internet grátis esteja funcionando em 600 ônibus das linhas troncais do Transcol  coletivos que transportam os passageiros de terminal a terminal. O serviço do aplicativo ÔnibusGV também poderá ser usado por passageiros dos ônibus municipais da cidade de Vitória. Os ônibus da Capital, no entanto, não terão os serviços de Wi-Fi.

FUNCIONAMENTO

O acesso ao sistema de internet grátis do ônibus será realizado pelo aplicativo ÔnibusGV, desta forma os passageiros poderão acessar redes sociais, sites de notícias e outros portais. O aplicativo já está disponível via Google Play. A liberação para download na Apple Store está prevista para acontecer até domingo.

O secretário de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo, Fábio Damasceno, explicou como será o serviço de localização em tempo real do aplicativo. Ele indica a localização e o itinerário do ônibus, que é uma ferramenta que nós não tínhamos. Indica se o ônibus tem Wi-Fi também. Vai também no futuro ver qual ônibus tem ar-condicionado. Quando mostra o itinerário, ele mostra a localização daquele ônibus. Se eu estou em um ponto na Avenida Dante Michelini e o ônibus vai demorar 10 minutos para chegar, você vai ver que ele está lá em Jardim Camburi e ver o itinerário do ônibus para chegar onde eu estou, explicou o secretário.

SAIBA MAIS

Ônibus GV

ONDE BAIXAR?

O aplicativo já está disponível para aparelhos Android no Google Play. A liberação para download na Apple Store está prevista para acontecer até domingo. O aplicativo é gratuito.

O QUE VAI MOSTRAR?

Horários de partida das linhas de ônibus troncais e alimentadoras da frota do Transcol, localização e percurso. O mesmo vale para as linhas dos ônibus municipais de Vitória. A tela também vai mostrar se o ônibus que está próximo do seu ponto tem ou não o serviço de Wi-Fi gratuito. O Ônibus GV também traz uma plataforma exclusiva de entretenimento que o usuário poderá acessar sempre que estiver a bordo.

QUANTOS ÔNIBUS SÃO MONITORADOS?

Todos os ônibus das linhas de Transcol e municipais de Vitória

QUANTOS ÔNIBUS TÊM WI-FI?

Nesta primeira fase que já está em funcionamento, são 100 ônibus do Transcol. Até o final do ano, será ofertado o sinal de internet em 600 ônibus das linhas troncais (que fazem a ligação entre terminais da Grande Vitória).

QUEM PODE ACESSAR O WI-FI DO TRANSCOL?