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ÔnibusGV

Aplicativo mostra tempo real dos ônibus na Grande Vitória

Gratuito, aplicativo foi feito para fornecer informações como horários, localização e percurso de todos os coletivos da frota do Transcol e dos ônibus municipais de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2019 às 01:47

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 01:47

Sabrina Pereira de Souza Dona de casa, de 29 anos Crédito: Marcelo Prest
O sistema de internet grátis via Wi-Fi já está em funcionamento em 100 ônibus do Sistema Transcol que circulam pela Grande Vitória. O que também ficou disponível para os passageiros desde esta quinta (16) é um aplicativo de celular feito para fornecer informações como horários, localização e percurso de todos os coletivos da frota do Transcol e dos ônibus municipais de Vitória. Um passageiro poderá, por exemplo, saber em quanto tempo o ônibus que ele espera passará no ponto onde ele está.
A expectativa do Governo do Estado é para que, até o fim deste ano, o serviço de internet grátis esteja funcionando em 600 ônibus das linhas troncais do Transcol  coletivos que transportam os passageiros de terminal a terminal. O serviço do aplicativo ÔnibusGV também poderá ser usado por passageiros dos ônibus municipais da cidade de Vitória. Os ônibus da Capital, no entanto, não terão os serviços de Wi-Fi.
FUNCIONAMENTO 
O acesso ao sistema de internet grátis do ônibus será realizado pelo aplicativo ÔnibusGV, desta forma os passageiros poderão acessar redes sociais, sites de notícias e outros portais. O aplicativo já está disponível via Google Play. A liberação para download na Apple Store está prevista para acontecer até domingo.
O secretário de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo, Fábio Damasceno, explicou como será o serviço de localização em tempo real do aplicativo. Ele indica a localização e o itinerário do ônibus, que é uma ferramenta que nós não tínhamos. Indica se o ônibus tem Wi-Fi também. Vai também no futuro ver qual ônibus tem ar-condicionado. Quando mostra o itinerário, ele mostra a localização daquele ônibus. Se eu estou em um ponto na Avenida Dante Michelini e o ônibus vai demorar 10 minutos para chegar, você vai ver que ele está lá em Jardim Camburi e ver o itinerário do ônibus para chegar onde eu estou, explicou o secretário.
SAIBA MAIS
Ônibus GV
ONDE BAIXAR?
O aplicativo já está disponível para aparelhos Android no Google Play. A liberação para download na Apple Store está prevista para acontecer até domingo. O aplicativo é gratuito.
O QUE VAI MOSTRAR?
Horários de partida das linhas de ônibus troncais e alimentadoras da frota do Transcol, localização e percurso. O mesmo vale para as linhas dos ônibus municipais de Vitória. A tela também vai mostrar se o ônibus que está próximo do seu ponto tem ou não o serviço de Wi-Fi gratuito. O Ônibus GV também traz uma plataforma exclusiva de entretenimento que o usuário poderá acessar sempre que estiver a bordo.
QUANTOS ÔNIBUS SÃO MONITORADOS?
Todos os ônibus das linhas de Transcol e municipais de Vitória
QUANTOS ÔNIBUS TÊM WI-FI?
Nesta primeira fase que já está em funcionamento, são 100 ônibus do Transcol. Até o final do ano, será ofertado o sinal de internet em 600 ônibus das linhas troncais (que fazem a ligação entre terminais da Grande Vitória).
QUEM PODE ACESSAR O WI-FI DO TRANSCOL?
Todos os passageiros que tenham o aplicativo ÔnibusGV no celular.

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