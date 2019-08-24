Poluição

Aplicativo ajuda moradores a monitorar ações para reduzir a poluição

Moradores vão poder acompanhar se as empresas estão cumprindo as 195 metas que foram acordadas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA), em 2018

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 03:38

Complexo da ArcelorMittal no Espírito Santo: empresa está presente em mais de 60 países Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal

Os capixabas vão poder, a partir desta quarta-feira (14), acompanhar por um aplicativo de celular ações tomadas pela ArcelorMittal para cumprir metas que foram acordadas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assinado por ela e pela Vale em 2018, para diminuir a emissão de pó preto e outros poluentes.

Juntas, as duas empresas têm 195 pontos a cumprir até 2023. O aplicativo, chamado de Evoluir, foi lançado nesta quarta-feira (14) na sede do Ministério Público Estadual. A cerimônia contou com a presença do governador Renato Casagrande e com o Procuradoria Geral de Justiça, Eder Pontes.

No aplicativo consta informações sobre as metas que foram cumpridas e as que ainda estão em aberto, documentos que, segundo a empresa, confirmam o cumprimento dos pontos enumerados no termo assinado e que são enviados para órgãos de fiscalização, como o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

"O aplicativo visa transparência de todas as ações que estamos fazendo no Termo de Compromisso Ambiental. Todas as metas compromissadas e diretrizes estão ali para o cidadão consultar", destacou Joao Bosco Reis da Silva, gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arcelor Mittal.

A ArcelorMittal precisa alcançar 139 metas até 2023. Demandas que passam pelos pátios de armazenamento, monitoramento de emissões atmosféricas e também em outros setores de produção da indústria. Na aciaria, por exemplo, onde o ferro-gusa é convertido em aço, a empresa deverá melhorar o armazenamento dos resíduos sólidos para evitar que eles sejam arrastados pelo vento.

O termo de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pelas empresas do Complexo de Tubarão foi elaborado após análises ambientais realizadas pela Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), contratada pelo Governo do Espírito Santo no final de 2017.

O aplicativo está disponível para baixar no celular nas lojas Android e, nos próximos dias, estará também nos IOS. Através dele, segundo a Arcelor, o usuário também poderá mandar sugestões e agendar visitas para acompanhar as obras na empresa para minimizar os impactos ambientais. As informações sobre as metas estão também disponíveis e atualizadas no site https://evoluir.arcelormittal.com.br/evoluir/.

