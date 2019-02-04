Greve da PM

Anistia: 18, dos 23 PMs expulsos, solicitam retorno à corporação

Somente os policiais alvos de procedimentos administrativos em razão da greve da PM, em 2017, poderão solicitar o retorno. A medida é contemplada pela lei de anistia aos Policiais Militares, sancionada no último dia 16 de janeiro pelo governador Renato Casagrande (PSB)

Publicado em 4 de fevereiro de 2019 às 22:24 - Atualizado há 6 anos

Data: 07/02/2017 - ES - VitÛria - Greve da PM - Manifestantes protestam em frente a quartel da PolÌcia Militar na Avenida MaruÌpe - Editoria: PolÌcia - Foto: Guilherme Ferrari - NA Crédito: Guilherme Ferrari

Dos 23 policiais militares excluídos da corporação após a conclusão de procedimentos administrativos por envolvimento durante a Greve da PM em 2017, 18 já fizeram o requerimento para serem reincorporados à tropa. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. O prazo de 30 dias para que os demais façam o pedido ao comando geral para retornar à tropa termina no dia 16 de fevereiro. A medida é contemplada pela lei de anistia aos Policiais Militares, sancionada no último dia 16 de janeiro pelo governador Renato Casagrande (PSB).

De acordo com o secretário, a reintegração se dará após o fim do prazo e ações de acompanhamento serão feitas com estes militares.

“Estamos aguardando a conclusão desse prazo para que a Polícia Militar publique a reincorporação desses policiais. A partir da reincorporação haverá um processo de acompanhamento e de ações junto à corregedoria da PM para localizar esses policiais e orientá-los com relação aos procedimentos de acompanhamento da Polícia Militar”, disse.

Após a reintegração, os PM's excluídos ainda terão direito a receber os vencimentos relativos ao período de afastamento. O pagamento de todos os salários somam R$ 839.148,80.

Além dos excluídos, os policiais com Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) em andamento também foram contemplados, segundo o secretário. Os procedimentos respondidos por 2.622 militares foram extintos automaticamente com a lei.

Anistia - 18, dos 23 PMs expulsos, solicitam retorno à corporação

Álvaro Duboc ressalta que a anistia não contempla policiais que cometeram crimes e respondem na Justiça Militar.

“Os militares que praticaram crimes militares não são alcançados pela lei. Os processos continuam tramitando na Justiça Militar e o desfecho vai depender de toda a instrução processual. A proposta de anistia atinge somente aquelas condutas de transgressão administrativa”, explicou.

A lei de anistia foi sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no dia 16 de janeiro. O texto da lei diz que “concede anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública ocorrida em fevereiro de 2017”.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta