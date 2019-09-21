Amiga de jovem morto na Praia do Canto escapa de 2º acidente com morte

Jovem era amiga de vítima de acidente na Praia do Canto e de vítimas de acidente com caminhão de abóbora na BR 101 Crédito: Montagem | Gazeta Online

do caminhão de abóbora com um carro de passeio, aqueles jovens eram amigos da minha filha. Eles estavam indo para minha casa buscá-la para de la saírem", relatou. "O acidente que aconteceu em julho,, aqueles jovens eram amigos da minha filha. Eles estavam indo para minha casa buscá-la para de la saírem", relatou.

No acidente que aconteceu em julho, dos sete jovens que estavam em um Hyundai i30, três morreram na hora. O carro em que eles estavam foi atingido por um caminhão de abóboras em Carapina, na Serra, em um trecho da BR 101. Dias depois, uma quarta vítima do acidente, uma universitária, que estava internada, não resistiu e também morreu

"Minha filha seria a oitava pessoa daquele veículo", relembrou o empresário, que foi ao local do acidente para amparar a filha que, abalada, se jogou no carro onde os amigos estavam.

O ACIDENTE NA PRAIA DO CANTO

Um jovem identificado pela polícia como Lucas Rudek Sampaio, 24 anos, morreu em um grave acidente envolvendo um carro na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória , no início da manhã deste sábado (21). O carro em que Lucas estava, um Volkswagen Santana, saiu da pista e atingiu uma árvore no canteiro central da avenida.

Um outro jovem, Marcelo Sampaio, de 22 anos, primo de Lucas, que também estava no veículo, ficou ferido. Com o impacto da colisão, o Santana partiu ao meio. O banco do motorista foi parar na parte de trás do veículo. De acordo com uma testemunha, a batida aconteceu por volta das 5h30. A testemunha relatou, ainda, que ouviu o barulho de uma frenagem e, em seguida, o barulho da batida.

Os dois jovens voltavam de uma boate que fica localizada em Jardim Camburi e seguiam para casa de um amigo, na Praia do Suá, também na Capital.

Um empresário, de 48 anos, que esteve no local do acidente na manhã deste sábado, contou que a filha dele, de 19 anos, amiga dos jovens, estava em outro carro e iria se encontrar com eles em um posto.

"Ela estava no carro da frente com duas amigas e um rapaz. Eles combinaram de se encontrar em um posto de gasolina. Quando o carro que ela estava parou, eles ouviram o barulho e era o carro dos amigos".

Lucas morreu em acidente na Praia do Canto Crédito: Reprodução/Instagram

FERIDO

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o jovem de 22 anos foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas).

HOSPITAL

A vendedora Rita de Cássia, de 52 anos, é mãe do jovem ferido no acidente. Ela informou que ainda não conversou com Marcelo, mas destacou que o rapaz chegou ao hospital lúcido.

"Ele está machucado, estão limpando o sangue para conseguir avaliar melhor. Não sei se quebrou algum osso. Mas vamos torcer para ele ficar bem".

Ela contou, ainda, que o filho é estudante de Direito e Educação Física e estava trabalhando como promoter. "Ele e o primo estavam na boate a trabalho. Não sei se eles beberam, já que estavam em horário de serviço".