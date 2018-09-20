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Sem Ensino Médio

Alunos e pais protestam contra instalação da Escola Viva em Vila Velha

Pelo projeto, previsto acontecer ainda este ano, Escola Estadual Geraldo Costa Alves vai deixar de ter ensino médio e técnico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 11:41

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 11:41

Alunos e pais protestam contra a instalação da Escola Viva em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
A manhã desta quinta-feira (20) começou com protesto em Vila Velha. Cerca de 100 pais e alunos da Escola Estadual Geraldo Costa Alves, no bairro Boa Vista I, foram para rua com cartazes e faixas para criticar a implantação da Escola Viva, prevista para acontecer ainda este ano. A comunidade escolar afirma que o novo projeto da Sedu vai acabar com o ensino médio e técnico na escola. O protesto terminou por volta de 10 horas.
Pai de três estudantes da escola, o microempresário Paulo Moura afirma que a comunidade não é contra a Escola Viva, mas não concorda com a forma do projeto de ampliação está sendo pensado pelo Governo do Estado.
> Sedu anuncia mais 15 Escolas Vivas para 2018
"Não somos contra a Escola Viva, mas contra a maneira como ela está sendo implantada. A Escola Viva aqui, no momento, vai nos atrapalhar muito, porque ela está acabando com o ensino médio da escola e nós não temos nenhuma outra escola de ensino médio aqui na região. O que estamos querendo é um diálogo com a Secretaria de Educação e o governador para sentarmos juntos e escolher a melhor opção para essa escola viva vir para cá. A Escola Geraldo Costa Alves já é referência, não há necessidade nenhuma hoje de ser implantado isso aqui. Temos vários terrenos vagos que eles poderiam construir uma Escola Viva aqui sem prejudicar os pais e os alunos do Geraldo Costa Alves. Como é que os alunos vão para outro colégio já no final do ano?", questiona.
Alunos e pais protestam contra a instalação da Escola Viva em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
Estudante do 1º ano do ensino médio e parte do conselho estudantil da escola, Paula Siqueira, de 17 anos, afirma que a notícia pegou os alunos de surpresa e deixou todos muito preocupados.
"Nós alunos achamos legal a ideia ter a Escola Viva em escola estaduais, o problema é que o Geraldo Costa Alves é a única escola do nosso bairro, que atende quatro bairros ao redor, que tem ensino médio, e curso técnico e o Eja à noite. A implantação da Escola Viva aqui vai retirar os direitos da comunidade", argumenta.
Alunos e pais protestam contra a instalação da Escola Viva em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
A estudante ainda lembra que faltou diálogo da Sedu e do Governo do Estado com os estudantes. Eles não puderam opinar sobre as mudanças que estão previstas para acontecerem ainda esse ano, antes do ano letivo terminar.
"Temos três escolas aqui por perto, mas as escolas estão cheias. O Godofredo, por exemplo, tem ensino médio, mas é uma escola pequena e não comportaria essa quantidade de aluno. Não perguntaram a nossa opinião, não deram direito à comunidade e os alunos de opinar. Falaram que simplesmente vai ser a Escola Viva, pronto e acabou. Fiquei muito assustada com a notícia, porque o Geraldo Costa Alves é uma escola muito boa e tem muitos alunos, principalmente do ensino médio", lamenta. 
SEDU
Por nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que "a equipe de implantação do programa está dialogando com as escolas, estudantes e comunidade local para apresentação da metodologia de educação integral e que não há definição sobre a implementação do programa na instituição".
Com informações de Caíque Verli

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