DOAÇÃO NO SINAL

Alunos do Ifes buscam R$ 17 mil para ir à Olimpíada de Matemática

Eles pedem doações e ficam concentrados no cruzamento da Reta da Penha com a avenida Rio Branco, em Vitória, e também abriram uma vaquinha online.

Publicado em 15 de julho de 2019 às 16:31 - Atualizado há 6 anos

Debaixo de sol, com uma faixa e um chapéu. É assim que um grupo de alunos do Ifes de Cariacica arrecada dinheiro para conseguir representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática em Taiwan, que acontece no início de agosto - prazo limite para levantar o dinheiro necessário.

Eles ficam concentrados no cruzamento da Reta da Penha com a avenida Rio Branco, em Vitória, e também abriram uma vaquinha online.

Ifes Cariacica: Grupo de alunos pede dinheiro para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática Crédito: Caíque Verli

Ao todo, dez alunos do Ifes de Cariacica devem ir participar da competição. Eles foram selecionados depois de conquistarem medalhas de ouro na Etapa Nacional da Olimpíada Matemática Sem Fronteiras.

Cinco já conseguiram o valor necessário através de emendas parlamentares e três vão com o próprio recurso.

Para que os outros dois também consigam ir, o grupo precisa arrecadar R$ 17 mil. Desse valor, em quatro dias de campanha, já arranjaram mais de R$ 4 mil pedindo no semáforo e através de uma vaquinha online.

Um dos estudantes que estão na rua pedindo ajuda é Rômulo Barbosa, do terceiro ano do curso de Portos do Ifes de Cariacica. Para ele, ir à Taiwan é um sonho que está muito perto de ser realizado.

"Esse sonho começou no ano passado quando a gente se classificou pela primeira vez. Infelizmente não pude ir por questões financeira. E neste ano eu criei uma expectativa bem grande para ir lá e representar bem o Brasil"

Os alunos de Cariacica não são os únicos do Estado que vão para Taiwan participar da competição. Estudantes de do Ifes de Nova Venécia também se classificaram para a Olimpíada e vão contar com a ajuda do jogador capixaba Richarlison, que atuou pela Seleção Brasileira na última Copa América.

O atleta doou R$ 49 mil para levar três alunos e um professor de Nova Venécia para Taiwan

Como doar

Quem deseja participar da vaquinha online organizada pelos estudantes do Ifes de Cariacica, pode fazer a doação clicando aqui. Eles devem levantar o dinheiro até agosto para confirmar os gastos que terão em Taiwan.

