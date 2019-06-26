Maria Júlia Calmon, 15 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Uma aluna de 15 anos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) morreu nesta terça-feira (25) após passar mal no campus de Cariacica. Com uma forte dor de cabeça, Maria Júlia Calmon de Andrade chegou a ser socorrida para o Hospital Infantil de Vitória, mas não resistiu e teve a morte cerebral confirmada. Segundo a madrinha e prima da estudante, Mylena Calmon, ela teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Ela passou mal por volta das 13h, já tinha almoçado, estava em aula. Ela foi atendida pela equipe de enfermaria do Ifes. Eles acionaram o Samu. Foi feito o atendimento no local e ela foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória", diz a madrinha.

De acordo com Mylena, após todos os exames necessários e o protocolo médico, a equipe passou para a família o diagnóstico de morte cerebral na noite desta terça-feira (25).

Já nesta quarta-feira (26), a família teve a confirmação de que Maria Júlia sofreu um AVC.

Your browser does not support the audio element. Aluna do Ifes morre após ter forte dor de cabeça no campus de Cariacica

SAÚDE

Perguntada se a estudante tinha algum problema de saúde anterior, a madrinha disse que não. "Menina saudável, perfeita, não havia reclamação de nada. Nem no dia ela reclamou de nada. Após o almoço a gente sabia que ela estava bem. Fez contato com a família, como ela fazia todos os dias, muito apegada à família. Estava tudo bem. Foi uma dor repentina. Foi algo realmente repentino. A família inteira está em choque, porque a gente não tinha indício nenhum de que isso pudesse acontecer", relata.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Às 14h haverá uma missa de corpo presente celebrada no Carmelo de Nazaré, que fica no bairro Tabajara, em Cariacica. Após a missa, o corpo da jovem seguirá para o cemitério Parque da Paz, no mesmo município, onde acontecerá o velório e o sepultamento. O enterro está programado para as 16h.

PRIMEIRO LUGAR NO IFES

Uma tia da adolescente, Rosângela Andrade, destacou a inteligência da sobrinha e a dor da perda. "Tá todo mundo passado. Ninguém esperava. A menina se alimentava muito bem, muito inteligente, estudiosa. Passou em primeiro lugar no curso dela no Ifes. Meu irmão me falou que ela ganhou a medalha de bronze das Olimpíadas de Matemática a nível de Brasil. Ela gostava muito de cantar. Uma menina muito especial. Aqui em Cariacica Sede está todo mundo muito triste", afirma a tia.

Rosangela Andrade com a sobrinha Maria Júlia Crédito: Reprodução/Facebook

Maria Júlia era da turma do Curso Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários 2019/1. A adolescente faria 16 anos no próximo dia 11 de julho.

IGREJA

O pároco da comunidade que a adolescente frequentava em Cariacica Sede, Alessandro Malaquias Chagas, conversou com a reportagem do Gazeta Online na manhã desta quarta-feira. Ele esteve no hospital com a família nesta terça. Veja a entrevista

O senhor tem alguma informação sobre a morte da Maria Júlia?

Ontem (terça) eu estive com a família. Eles estavam muito abalados. A mãe dela estava muito abatida pelo ocorrido. Ela teve uma dor de cabeça no Ifes. A ambulância a buscou para levá-la ao hospital. No hospital, quando eu cheguei, por volta das 16h, ela já estava com morte cerebral.

O senhor a conhecia?

Demais. Ela era coroinha. A gente tinha uma convivência muito próxima. É uma menina educadíssima, muito amável, simpática. Ela cantava, tocava, fazia de tudo um pouco na igreja.

Como foi para o senhor receber essa notícia?

"Sinceramente, estou até agora sem palavras para descrever, porque era uma pessoa que você nunca imaginava passar por isso. É uma grande perda, de uma pessoa maravilhosa. Uma tristeza profunda também" Alessandro Malaquias Chagas, padre - Cargo do Autor

Como era a Maria Júlia?

Uma menina muito dedicada, prestativa, o que você precisasse dela, ela acolhia.

O senhor sabe a causa da morte?

Até o momento que eu saí do hospital ontem não tinham identificado. Quando eu saí de lá, não tinha o parecer da médica.

Ela tinha algum problema de saúde?

Eu perguntei ao pai dela, mas ele me disse que ela era saudável, caminhava, fazia esporte, nunca apresentou sintomas.

IFES

O Ifes informou por meio de nota que a aluna passou mal durante a aula. Confira na íntegra.

O Campus Cariacica, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), informa que na manhã desta terça-feira (25), a estudante do primeiro ano do curso técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários, Maria Júlia Calmon de Andrade, sentiu-se mal em sala de aula e passou pelos primeiros atendimentos de urgência e emergência nas dependências do campus.

A equipe de enfermagem do campus acionou o Samu, que realizou atendimentos médicos no local e a levou à emergência do Hospital Infantil de Vitória, onde ficou internada. Na noite de ontem, o campus tomou ciência do falecimento da estudante. O Ifes – Campus Cariacica reitera que prestou todo o atendimento necessário à estudante. Toda comunidade acadêmica lamenta e está consternada com o ocorrido.

Facebook

Nesta quarta-feira (26), o Ifes de Cariacica publicou uma nota de pesar sobre a morte da adolescente em sua página no Facebook. Veja na íntegra.

Prezados Colegas,

Lamentamos profundamente informar-lhes sobre o passamento de nossa querida aluna Maria Júlia Calmon de Andrade, da turma do Curso Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários 2019/1, ocorrido nesta noite de 25 de junho de 2019.

Quanto aos procedimentos próprios ao rito de sua despedida, os senhores serão informados, tão logo os tenhamos. Desde já assumimos o Luto Oficial no Campus Cariacica para o dia 26 de junho de 2019, a ser oficializado em ato próprio.

Para o mais, pedimos LUZ para os caminhos por onde a alma de nossa Maria Júlia passar em direção ao seu destino junto ao Pai.Pedimos a assistência dos Iluminados para o conforto de seus familiares e amigos.Pedimos Graça para nosso consolo, aceitando o que não temos compreensão para entender, apenas a esperança de saber que isso não acaba aqui!Estamos apenas de passagem!E em um tempo nos encontraremos novamente.A alma não se acaba, não fenece. Nossa existência tem um propósito maior que em nossa arrogância ousamos entender.

A ausência de nossa Jovem Titã Maria Júlia, se eternizará em nossos corações, em saudade; até nos encontrarmos novamente.