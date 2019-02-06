Home
>
Grande Vitória
>
Alpinista capixaba foi encontrado em saco de dormir, diz site

Alpinista capixaba foi encontrado em saco de dormir, diz site

Site argentino afirma que Fabrício Amaral, de 42 anos, sobreviveu por mais tempo que o amigo Leandro Innota, buscou proteção, mas não conseguiu resistir ao frio