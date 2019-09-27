Alerta: rio Jucu tem queda na vazão e chega a nível abaixo do crítico

Rio Jucu, em Cariacica, sofre com o período de estiagem Crédito: Edson Chagas | GZ | Arquivo

De acordo com a autarquia, a vazão do Jucu tem variado em torno do mínimo esperado para o período seco. "A situação é monitorada diariamente pelo Governo do Estado por meio de dados, fiscalização e diálogo com prefeituras e comitês de bacia. Vale ressaltar que estamos na época mais aguda da estiagem, quando os rios baixam e a demanda por água aumenta. Para atravessar este período sem prejuízos, é importante adotar medidas de economia de água na cidade e no campo", divulgou a agência em nota.

Ainda conforme a Agerh, O Jucu é um rio que responde bem às chuvas ou à falta delas. Nesse sentido, a variação na vazão é recorrente em períodos de chuvas esparsas, como o atual, e menos comum no verão, quando a precipitação é maior. Apesar da variação, atualmente, o Rio Jucu está mantendo a capacidade de abastecimento.

Segundo a Cesan , a falta de chuva merece atenção, embora o abastecimento na Grande Vitória permaneça dentro da normalidade até o momento. "Importante destacar que a escassez hídrica pode ser minimizada com o uso responsável da água, evitando banhos demorados, lavar garagens, calçadas, piscinas, reservatórios, carros, ou qualquer outra atividade que exija água em quantidade", sugeriu a Companhia.

ORIENTAÇÕES

A Agerh orientou medidas setorizadas que podem ser implementadas para economia de água. Confira:

Na agricultura:

- Vistoriar o sistema de irrigação e corrigir possíveis vazamentos e entupimentos;

- Irrigar preferencialmente à noite ou cedo pela manhã;

- Reduzir o tempo de irrigação em cada setor;

- Priorizar as culturas em fase de maior exigência.

Na indústria:

- Diminuir a demanda de água nos processos produtivos e implantar sistemas de reuso.

Na cidade:

- Evitar a lavagem de ruas, fachadas, jardins e campos de futebol;

- Priorizar água de reuso (não potável);

Nas residências:

- Tomar banhos mais curtos, desligando o chuveiro sempre possível;

- Abrir torneiras apenas no momento do enxágue;

- Não usar mangueiras para regar plantas ou lavar calçadas;