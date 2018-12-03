O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de atenção para regiões do Espírito Santo, a partir desta segunda-feira (3). Um aviso de chuvas fortes foi divulgado no último sábado (1º), e depois de um final de semana abafado e com pancadas de chuva, na maior parte do ES deve chover durante esta semana, incluindo os municípios da Grande Vitória.
Alerta de chuva forte e tempestade de raios nesta segunda-feira no ES
Ainda segundo o Inpe, haverá condições para pancadas de chuva com possibilidade de raios durante esta segunda-feira (3). As chuvas deverão ser intensas, porém pancadas rápidas ao longo do dia, que devem gerar acúmulos elevados em pontos isolados.
Os avisos de tempestade de raios, chuva intensa e acumulo de água são válidos até a meia noite de hoje.
CIDADES DO ES COM ALERTA DE ATENÇÃO
Afonso Cláudio
Água Doce do Norte
Águia Branca
Alto Rio Novo
Aracê
Aracruz
Baixo Guandu
Barra de São Francisco
Boa Esperança
Brejetuba
Cariacica
Colatina
Conceição da Barra
Conceição do Castelo
Domingos Martins
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Ibatiba
Ibiraçu
Irupi
Itaguaçu
Itarana
Itaúnas
Iúna
Jaguaré
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Mantenópolis
Marechal Floriano
Marilândia
Montanha
Mucurici
Nova Almeida
Nova Venécia
Pancas
Pedro Canário
Pinheiros
Ponto Belo
Rio Bananal
Santa Cruz
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São Domingos do Norte
São Gabriel da Palha
São Mateus
São Roque do Canaã
Serra
Sooretama
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Vila Velha
Vitória