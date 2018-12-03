Alerta de chuva forte e tempestade de raios nesta segunda-feira no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais () emitiu um novo alerta de atenção para regiões do Espírito Santo, a partir desta segunda-feira (3). Um aviso de chuvas fortes foi divulgado no último sábado (1º), e depois de um final de semana abafado e com pancadas de chuva, na maior parte do ES deve chover durante esta semana, incluindo os municípios da