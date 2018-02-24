Advogado é impedido de trabalhar por causa de deficiência física

Cristian não pode subir escadas porque utiliza duas próteses no quadril Crédito: Bernardo Coutinho | AG

Apesar de a lei que estabelece normas para a acessibilidade ser do ano 2000, até hoje há quem sofra com a ausência dessa condição básica em alguns prédios públicos. Na última quarta-feira (21) um advogado com deficiência física foi impedido de trabalhar ao acompanhar um cliente a uma audiência na Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (Vepema), no Centro de Vitória.

O prédio onde aconteceria a audiência não tem elevador, e o advogado, Cristian Ricardo Ferreira Júnior, 23, não pode subir e nem descer escadas. De acordo com Cristian, ele comunicou à servidora que o atendeu que não tinha como subir até a sala de audiência.

Em casos como esses, a presidente da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-ES, Maristela Lugon Arantes, diz que a Justiça tem que garantir de alguma forma a acessibilidade.

Cristian também solicitou que o juiz que presidia a audiência, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, descesse para realizar o ato judicial no térreo, mas não foi atendido.

O advogado tem artrite idiopática juvenil e conta com duas próteses no quadril, o que o impede de subir escadas. Ele contou que por não conseguir subir ao local onde aconteceria a audiência, um defensor público foi designado para atender o cliente dele.

Eu fui impedido de trabalhar e o meu cliente ficou sem o seu advogado. O juiz designou um defensor público para atendê-lo na hora da audiência, mas ele não tinha conhecimento do histórico do cliente, lamentou.

Maristela Lugon destacou os dois grandes problemas. O impedimento do advogado de exercer sua função e a discriminação que ele sofreu. É a chamada barreira atitudinal, que muitas vezes impede as pessoas com deficiência de trabalharem", destacou.

A assessoria do Tribunal de Justiça Estadual foi procurada na noite de ontem pela reportagem, não respondeu a demanda.

INDIGNAÇÃO

O advogado Cristian Ricardo Ferreira Júnior, 23, foi impedido de exercer o seu trabalho por falta de acessibilidade na Vara de Execuçõesa Penais e Medidas Alternativas (Vepema), no Centro de Vitória.

O que você sentiu ao viver uma situação como essa?

Nunca tinha passado por uma situação dessas. Viajo o Brasil e o mundo inteiro e isso nunca tinha me acontecido. Me senti lesado e transtornado, como pessoa e também como profissional.

O que espera que aconteça?