Home
>
Grande Vitória
>
Adutora da Cesan rompe no Centro de Vitória

Adutora da Cesan rompe no Centro de Vitória

O abastecimento de água será suspenso na região

Publicado em 24 de julho de 2019 às 22:57

 - Atualizado há 6 anos

Adutora da Cesan rompida no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização: Rompimento de adutora da Cesan: os bairros que podem ficar sem água

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Uma adutora da Cesan se rompeu no Centro de Vitória na noite desta quarta-feira (24). Segundo a concessionária, os reparos serão feitos a partir desta quinta-feira (25), às 6 horas da manhã.

00:00 /
Adutora da Cesan rompe no Centro de Vitória

VEJA VÍDEO

A orientação da empresa é que a população economize água, pois o abastecimento da capital será suspenso a partir desta noite para evitar que a água fique jorrando na adutora rompida. Usuários podem acionar a Cesan pelo 115.

> Cesan estuda assumir tratamento de esgoto em mais cidades

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

água vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais