Adutora da Cesan rompe no Centro de Vitória

Publicado em 24 de julho de 2019 às 22:57
- Atualizado há 6 anos
Uma adutora da Cesan se rompeu no Centro de Vitória na noite desta quarta-feira (24). Segundo a concessionária, os reparos serão feitos a partir desta quinta-feira (25), às 6 horas da manhã.
VEJA VÍDEO
A orientação da empresa é que a população economize água, pois o abastecimento da capital será suspenso a partir desta noite para evitar que a água fique jorrando na adutora rompida. Usuários podem acionar a Cesan pelo 115.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o