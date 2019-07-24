Adutora da Cesan rompe no Centro de Vitória

Vitória

O abastecimento de água será suspenso na região

Publicado em 24 de julho de 2019 às 22:57 - Atualizado há 6 anos

Adutora da Cesan rompida no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma adutora da Cesan se rompeu no Centro de Vitória na noite desta quarta-feira (24). Segundo a concessionária, os reparos serão feitos a partir desta quinta-feira (25), às 6 horas da manhã.

A orientação da empresa é que a população economize água, pois o abastecimento da capital será suspenso a partir desta noite para evitar que a água fique jorrando na adutora rompida. Usuários podem acionar a Cesan pelo 115.

